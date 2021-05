Veracruz, con el cuarto padrón electoral más grande del país

Xalapa, Ver.- La lista nominal en Veracruz está constituida por 5 millones 979 mil 606 ciudadanos que podrán votar el próximo 6 de junio, afirmó el vocal del Registro Federal de Electores de Veracruz, Sergio Vera Olvera.

Explicó que por la movilidad poblacional, y dado que el estado crece como todo el país, pasó de tener el tercer padrón electoral más grande, al cuarto.

“Nos gana Jalisco, ya son alrededor de 120 mil electores de diferencia entre un estado y otro, somos el cuarto padrón y esto obedece repito, a que nosotros crecemos igual que el resto del país pero no retenemos a nuestros jóvenes, somos un estado expulsor, mientras que Jalisco es un estado receptor como lo es Quintana Roo, Estado de México y todos los estados fronterizos”, abundó.

Explicó que del total del padrón, el 52.7 por ciento son mujeres y el resto son hombres. Y el grueso del padrón electoral se encuentra entre personas de 18 y 35 años.

Precisó que se tiene una lista nominal del 99.90 por ciento de cobertura, lo que lo pone entre los mejores del país.

“Esto nos permite decir que tenemos el instrumento electoral con las normas de calidad que siempre hemos dicho, pero también con la seguridad de que los datos que el ciudadano nos proporciona tienen un buen resguardo, que se manejan con todo profesionalismo y que los ciudadanos que confían en el instituto, nosotros refrendamos esa confianza resguardando celosamente sus registros”, abundó.

Dijo que son 6 mil 700 los que no acudieron a recoger su credencial de elector, pero consideró que no vale la pena siquiera mencionarlos porque se trata de ciudadanos morosos que no cumplen con su obligación.

“Yo no le doy importancia a los que no cumplieron, yo le agradezco al más de un millón de personas que actualizaron su credencial en esta campaña. Lo más importante es seguir valorando al ciudadano cumplido, al que acudió a los plazos que marca la la constitución”, dijo.