¿Lo sabías? Veracruz cuenta con la primera Delegación del Colegio de Biólogos de México

El estado de Veracruz se convirtió en el primero a nivel nacional en contar con una delegación del Colegio de Biólogos de México, que data desde 1961, dice Miguel Armando López Ramírez, su delegado.

Objetivo de la Delegación del Colegio de Biólogos de México

Precisa que la delegación se formó oficialmente el pasado 30 de agosto en esta ciudad, con la encomienda de compartir experiencias, ideas y conocimientos, además de desarrollar proyectos de investigación, programas de educación ambiental y divulgación científica enfocada en beneficios ambientales.

El estado de Veracruz se convirtió en el primero a nivel nacional en contar con una delegación del Colegio de Biólogos de México, que data desde 1961

La delegación de biólogos en Veracruz, durante subdesarrollo organizará talleres y conferencias sobre la gestión de proyectos, comunicación científica y políticas públicas, además de que fomentará la colaboración entre investigadores de diferentes instituciones y disciplinas, destaca.

Dice que en la entidad se cuenta con una comunidad de biólogos que comparten su profesión y la pasión por la naturaleza, además de que tienen un compromiso total con la conservación.

Mientras tanto, Celso Hernández Aponte, socio de la delegación, señala que actualmente la toma de decisiones de los temas ambientales de los tres niveles de gobierno "normalmente está en manos de profesionales que no son afines al ramo".

¿Qué pasa si no hay profesionales de la ecología y la biología?

Precisa que al no tener personal especializado en los proyectos de ecología y de biología se puede provocar que las estrategias no detonen o no se desarrollen como se tenía planeado.

"En el tema de la carrera ambiental en México debemos participar los biólogos, pues es un campo en el que podemos tanto en el ambiente académico, político, de proyectos productivos y en los proyectos de investigación para tener mejores resultados y un buen impacto", agrega.

Se fomentará la colaboración entre investigadores de diferentes instituciones y disciplinas | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

También destaca que el lograr establecer la primera delegación del Colegio de Biólogos de México en la entidad es de gran beneficio para Veracruz, pues es un estado que sobresale por su gran biodiversidad.

Además, la delegación que se instaló en Veracruz puede ser el detonante para que biólogos de las demás entidades del país se organicen y establezcan otras más.

La primera delegación de biólogos en Veracruz cuenta con 25 socios | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

La primera delegación de biólogos en Veracruz cuenta con 25 socios y rindió protesta en esta capital ante el presidente del Colegio de Biólogos de México, Víctor Zamayoa Montenegro. La directiva ejercerá durante el periodo 2024-2027.

Durante el evento se realizó la entrega de reconocimientos a los biólogos Julián Pérez García y Mario Vázquez Torres, por su destacada trayectoria profesional.