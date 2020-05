Veracruz, entre los estados con más casos de Covid

La Secretaría de Salud del gobierno federal informó que la entidad veracruzana registra un total de 705 casos positivos de Covid-19 y 64 defunciones, cuatro más en las últimas 24 horas. De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario a nivel nacional hay 23 mil 471 casos confirmados de coronavirus y 2 mil 154 fallecidos.

La entidad sigue acumulando más casos, colocándose entre los cinco estados junto con Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo y Puebla, que registran entre 501 casos a mil.

Al 03 de mayo de 2020 hay 23,471 casos confirmados, 6,933 confirmados activos y 12,664 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 59,704 negativos, 2,154 defunciones confirmadas, 191 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 95,839 personas. 1/3 pic.twitter.com/XQjLf4MOju — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 4, 2020

Hasta el corte de las 13 horas las cifras en Veracruz son 705 casos positivos, lo que representa 33 nuevos casos en las últimas 24 horas, mil 853 casos negativos, 394 sospechosos y 64 defunciones; cuatro más de un día para otro.

En cuanto a fallecimientos por el Covid-19, la entidad ocupa el noveno lugar en muertes por debajo de Chihuahua, que reporta 92 y por arriba de Michoacán con 51.

La tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa, Veracruz tiene un porcentaje de 3.19, lo que representa a un total de 273 que son los que iniciaron con los síntomas en los últimos 14 días.

RESTRICCIÓN EN PANTEONES

Como medida de prevención y ante las disposiciones del sector salud para evitar la propagación del Coronavirus (Covid-19), el Ayuntamiento de Xalapa informa a la ciudadanía que el próximo 10 de mayo se mantendrá restringido el acceso a los diversos cementerios municipales.

El jefe de Unidad de Panteones del Ayuntamiento, Máximo Domingo Hernández Hernández, detalló que desde marzo se adoptaron medidas para evitar que la población que asiste a estos espacios se contagie del virus.

Buscamos que el 10 de mayo no haya aglomeración de personas. No queremos contravenir las medidas sanitarias que estableció el gobierno federal, por lo que no se permitirá el ingreso hasta que nos den otra instrucción o la crisis haya pasado indicó

Manifestó que en los cementerios municipales 5 de Febrero, Palo Verde y Bosques de Xalapa únicamente se brindarán servicios de inhumación y cremación de las personas que fallezcan en este periodo: “Sólo tendrán acceso diez familiares a la ceremonia de despedida y deberán mantener la sana distancia”.

Estos servicios se otorgan todos los días del año, de lunes a domingo, de 8 a 18 horas. “Por el momento no se hará la búsqueda de propiedad o pagos de cuotas anuales”, concluyó.