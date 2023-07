Ni la pandemia paró la producción de pollo en Veracruz

Veracruz, Ver.-La emergencia sanitaria del Covid-19 no pegó a la avicultura veracruzana, pues la industria y el consumo nunca paró al ser un producto de primera necesidad.

De hecho la avicultura veracruzana sigue creciendo y al momento la producción es de 25 millones de pollos al mes, así lo afirma el gerente de la Asociación de Avicultores de la entidad, Ernesto de Gasperín.

Te puede interesar: Economía de Xalapa: Menos cierres de negocios pero algunos vuelven a la informalidad

¿Cómo le fue a empresas avícolas con la pandemia?

Local Le salieron alas al chayote: así va el alza de precios en canasta básica

“Para nosotros la pandemia no existió porque no se dejó de trabajar, todos los que trabajamos en la industria no paramos y el consumo de la carne de pollo se ha mantenido, es un producto de primera necesidad, y la proteína animal de más bajo precio”, comenta.

En la actualidad, Veracruz en primer lugar nacional y representa el 17 por ciento de la producción nacional. “Ya llevamos varios años ocupando el primer lugar, aportado más o menos el 16 y 17 por ciento de la producción nacional”, refiere.

Más que la inflación, dice que la guerra en Ucrania, si les afectó pues incrementó el precio de las materias primas, y obviamente eso provocó que se aumentaran los costos de producción, sin embargo, la industria no ha parado.

“Nos afectó el problema de la guerra de Ucrania en el incremento de las materias primas, si afectó y obviamente hizo que afectara los costos de producción pero no se ha parado, ahorita afortunadamente se han estabilizado todos los insumos de la agricultura”, señala.

Lee más: Productores de café obtienen sólo el 15% del costo final del aromático: Sedarpa

En la actualidad, el precio de los insumos se ha estabilizado, debido a que están valorados en dólares y es de recordar que se encuentra en 17 pesos y eso ha favorecido a los costos de producción.

“Puedo decir que el costo del kilo andaba en los 22 pesos el kilo y aumentaron hasta los 27 pesos kilo y ahorita ya se estabilizó sobre todo por el precio del dólar que ha bajado”, recuerda.