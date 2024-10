Adultos mayores olvidados en Veracruz: entidad carece de espacios para darles cuidados

Xalapa, Ver.- En Veracruz se carece de espacios adecuados para brindar cuidados a las personas de la tercera edad, quienes, además, se enfrentan a la falta de recursos para cubrir el pago de una persona que les brinde apoyo en sus hogares, asegura la gerontóloga y tanatóloga, Verónica Rodríguez Estrada.

La especialista en cuidados del adulto mayor indicó que más del 90 por ciento de los cuidados recaen en las mujeres de los hogares, hecho que se podría convertir en una crisis de salud pública porque tampoco existen cuidados para los cuidadores.

“La población de adultos mayores está en aumento, tan solo en Xalapa hay aproximadamente 71 mil adultos mayores, a nivel nacional hay cerca de 18 millones. Se tuvo un aumento en la esperanza de vida, bajó un poco durante la pandemia, pero volvió a retomar, ahora está en 74 años”, dijo.

¿No te has unido a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y checa toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Refirió que el tema de cuidados es extenso, pues incluso se retoma en la organización internacional del trabajo como en la Convención Interamericana de Protección a las Personas Mayores y en la Ley estatal, ya que debería ser el Estado el que se encargue tanto de la persona que se debe cuidar como del cuidador. “Son dos temas, los cuidados que requiere una persona y los que necesita el cuidador porque también debe protegerse”, expuso.

En Veracruz se carece de espacios adecuados para brindar cuidados a las personas de la tercera edad | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Qué son los cuidados?

Señaló que los cuidados se refieren a las actividades, procesos y vínculos que generan y sostienen diariamente el bienestar físico, así como emocional de las personas.

La especialista recordó que en la Cámara de Diputados se aprobó un Sistema Nacional de Salud, el cual se encuentra en proceso porque debe pasar al Senado de la República y, posteriormente, a los Congresos locales.

Local “Me siento como un estorbo”: adultos mayores señalan que son sus hijos quienes los maltratan

“Este tipo de sistema se aplica en España, Uruguay, Argentina, ahí se cuenta con este tipo de cuidados porque hay personas que están solas y adultos mayores cuidando a sus pares, y la cuestión es que este tipo de cuidados está tan feminizado que recae en las mujeres, por lo que quienes se dedican a cuidar dejan de trabajar, de percibir recursos, de hacer sus actividades, pero no tiene una calidad de vida y tampoco cuenta con el conocimiento necesario”, comentó.

Al respecto, manifestó que para que una persona se convierta en cuidadora necesita una capacitación, por lo que es urgente contar con un Sistema de Cuidados.

Dicho Sistema, dijo, debería garantizar ingresos a las personas cuidadoras, brindar capacitaciones y aplicar acciones de protección, así como de bienestar para quienes prestan su tiempo para atender a otros.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Hay adultos mayores que son independientes y autónomos, según su estilo de vida, así como la funcionalidad que tenga la persona, si tiene algún tipo de demencia, discapacidad o un cáncer, son los cuidados que requieren, según estadísticas las enfermedades que más aquejan son las crónicas degenerativas y sus consecuencias”, manifestó.

En México la provisión de cuidados es insuficiente, de baja calidad y no tiene una accesibilidad amplia | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Puntualizó que, de acuerdo a la ONU Mujeres, en México la provisión de cuidados es insuficiente, de baja calidad y no tiene una accesibilidad amplia, además de recaer en las mujeres, debido a la falta de una normatividad, de políticas públicas de infraestructura en materia de cuidados, así como la carencia de una cultura de no discriminación de un balance de distribución del trabajo no remunerado.

“Además, no se cuenta con una vigilancia y regulación en las personas cuidadoras formales e informales en las tarifas de este trabajo”, dijo.

También lee: Una de cada tres mujeres trabajadoras del hogar han sufrido algún tipo de maltrato

Destacó que una de las problemáticas claras sobre el cuidado de las personas es que no están reguladas las tarifas que cobran los especialistas en el tema, por lo que en ocasiones “se disparan los precios”.

Un cuidador debe saber cómo atender a la persona, cómo hablarle, darle los medicamentos, asearlo, darle sus alimentos y brindarle un bienestar | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Viene desde lo federal para poner a andar el Sistema Nacional de Cuidados, por nuestra parte realizamos capacitaciones para los cuidadores, a fin de que las personas que se dedican a ello tengan las herramientas necesarias, en el ISSSTE, en el IMSS, se tienen cursos y capacitaciones básicas, pero es indispensable que sepan cómo cuidar”, opinó.

Local ¡Cansadas! Labor de mujeres cuidadoras es invisibilizada y olvidada

¿Qué debe hacer un cuidador?

Indicó que un cuidador debe saber cómo atender a la persona, cómo hablarle, darle los medicamentos, asearlo, darle sus alimentos y brindarle un bienestar.

“Los adultos mayores tienen que cuidarse, pero también debe hacerlo el cuidador, hay muchos grupos en redes dirigidos a los cuidadores, se busca que el cuidador se cuide porque deja de hacer sus actividades, su trabajo y el estrés es mucho, sabemos que el estrés conlleva a otras enfermedades, incluso se podría generar hasta un maltrato a las personas que se están cuidando, por ello es necesaria la capacitación”, mencionó.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



De acuerdo con la especialista, en el artículo 12 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: “Los Estados deberán adoptar las medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona adulta mayor”.

Ahí mismo se indica que: “Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados se deberán comprometer a establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado a largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor”.

La gerontóloga y tanatóloga, Verónica Rodríguez Estrada, indicó que más del 90 por ciento de los cuidados recaen en las mujeres de los hogares | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Los tipos de cuidado para los adultos mayores son los siguientes:

Cuidados simples o cotidianos: Se realizan a diario, se pueden autoproporcionar, no requieren de capacitación o certificación previa.

Cuidados intensos o extensos: Se proporcionan por etapa de vida, vejez, enfermedad, recuperación o convalecencia, los proporciona otra persona.

Vuelve a leer: Labor de abuelas cuidadoras es ignorada; no tienen remuneración

Cuidados especializados a largo plazo: Pueden ser intensos o extensos, requieren de conocimiento previo, por lo que se catalogan como especializados. La persona que los requiere puede presentar falta de autonomía psíquica, física, motriz, sensorial o todas ellas.

Cuidados pasivos: Implican la vigilancia o estar al pendiente de personas que requieren atención, pueden llevarse a cabo simultáneamente con otras actividades, sean estas de cuidado o de cualquier otra índole, inclusive de descanso u ocio.





Lee nuestra infografía relacionada ↓





Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ↓