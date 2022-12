Veracruz no tiene focos rojos por desapariciones, asegura Cisneros Burgos

El secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, afirmó que si bien en Veracruz no han dejado de "ocurrir cosas", ya no es un "foco rojo" en desaparición de personas.

Lo anterior, tras la denuncia que hiciera la familia de la menor de 14 años Fátima Cristal González desaparecida en el municipio de Villa Aldama sobre que son varios los casos que existen en ese y otros municipios cercanos.

En entrevista expuso que los "focos rojos" en materia de desapariciones se tuvieron en las administraciones de los exmandatarios Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

"Nosotros no tenemos esos datos que proporciona; focos rojos eran en el gobierno pasado, en el gobierno de Duarte y de Fidel Herrera, esos sí eran focos rojos ¿Por qué? porque recibimos este gobierno con más de mil 700 homicidios en 2018 y este año lo vamos a terminar con alrededor de 900, o sea, la mitad de los que había hace algunos años", señaló.

Recordó que cuando gobernaba Yunes Linares había "focos rojos", pues la administración se recibió con 300 secuestros, mientras que este año lo cerrarían quizá con 34 secuestros, es decir, un 10 por ciento a los que se registraban cuando tomaron la administración.

"Si bien siguen sucediendo cosas en Veracruz, no suceden con la misma frecuencia ni la misma intensidad que sucedieron en el pasado, estamos hablando de cosas muy distintas.

En este gobierno hay una verdadera línea clara entre la delincuencia organizada y los que estamos en el Gobierno", reiteró.

Éric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El funcionario estatal remarcó que no tiene señalamientos en su contra "mas que los que están sobre las rodillas sobre el crimen organizado".

"Somos ciudadanos limpios, honestos y ademas, siempre lo he dicho, a nosotros no nos mueven complicidades, nos mueven nuestras convicciones y eso es lo que ha hecho no solo un servidor, sino todos los que estamos en temas que tienen que ver con la gobernabilidad y, con la seguridad, en eso estamos; trabajando".

Así, dijo esperar que esta administración pueda cerrar su gestión con menos de 20 secuestros al año y dijo que hay cosas buenas que no se dicen como que en Xalapa ya se van a cumplir dos años sin un secuestro, lo mismo que en Coatzacoalcos.

"Cuando tomamos este gobierno había secuestros todos los días y en Xalapa, revisen y acuérdense, revisen hace dos años y van a tener muy claro qué sucedía en Xalapa hace dos años y eso es porque aquí hay una verdadera convicción por regresar la tranquilidad a los veracruzanos".