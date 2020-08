Veracruz, prioritario en la aplicación de Programas de Desarrollo

Veracruz es prioritario en la aplicación de Programas de Desarrollo, Emergentes, Créditos, Becas y de fortalecimiento para la Producción del Campo por tratarse de un estado estratégico para atender y superar la crisis, con un enfoque de integralidad y de trabajo de abajo hacia arriba en la recuperación de la economía, afirmó Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de México.

En su visita a la ciudad de Xalapa, García Hernández encabezó con el delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, una reunión de vinculación por video-conferencia con los delegados de Programas para el Desarrollo de la zona sur del país y funcionarios de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), con el fin de detonar el desarrollo social y económico en el sector agroalimentario y rural de los ocho estados del sur de la República.

Explicó que en el país se cuida la base de la pirámide de casi 24 millones y medio de personas incorporadas a los Programas de Desarrollo y en el mediano plazo se llegará a 25 millones de ellos, sobre todo los más pobres que habitan zonas marginadas.

Esta reunión tuvo el propósito de hacer una revisión integral de todos los programas, empezando por la Financiera Nacional de Desarrollo, con el objetivo de atender y superar la crisis.

El coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de México señaló que si no hay apoyo al campo no hay aumento en la producción de alimentos; si los jóvenes no tienen becas, y aún más con la pandemia, podrían dejar la escuela; si los adultos mayores no recibieran pensiones, se disminuiría el consumo de alimentos. “No hay manera de decir qué es más importante, lo importante es darle integralidad y que todos estén incluidos”, precisó.

En su intervención, Baldemar Hernandez Márquez, director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), manifestó que se trata de apoyar a los pequeños productores con créditos baratos, oportunos, flexibles y supervisados para que esta producción se concrete y sirva para generar empleo y hacer frente a la caída que ha sufrido la economía por la pandemia.

“Hay una respuesta inmediata del gobierno federal y de las entidades financieras”, añadió Hernández Márquez y señaló que FIRA también apoyará, junto con el Gobierno del Estado, a pequeños productores con hasta 100 reses en el programa lechero y así incrementar la producción en las cuencas lecheras de las zonas de la huasteca y del Istmo con un desarrollo integral y autosostenible que sirva para impulsar el desarrollo del país y la gente tenga apoyo directo.

“Son créditos blandos al 7% de interés y va para productores que garanticen producir y pagar ese financiamiento porque no va a fondo perdido; esto es, con crédito y con gente que puede desarrollarse como verdaderos agroempresarios en el campo”, añadió.

Indicó que se aplicará el apoyo para adquirir ordeñadoras y la infraestructura que requieran —como el sistema de frío— para poder comercializar a través de la ultrapausterizadora que tiene Liconsa, y así los ganaderos puedan recibir un precio mayor por la leche y en lugar de recibir seis pesos por litro, reciban un promedio de ocho pesos.