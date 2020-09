Veracruz recibiría en 2021, 2 mmdp menos que este año: Sefiplan

Xalapa, Ver.- El secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco dijo que se estima que el presupuesto del estado para el 2021 será menor al de 2020 al menos en un 3 por ciento que podría significar entre mil 500 y 2 mil millones de pesos menos, producto de la crisis mundial.

El funcionario estatal remarcó que ante ello tendrán que ajustar gasto corriente, aunque dejó en claro que no habrá despidos ni se bajarán sueldos.

Local Habrá implicaciones legales para quien realice festejos patrios: Cisneros

Nosotros estaremos enviando al congreso del estado un presupuesto 2021 de igual forma, de manera responsable y austera, iremos en la misma concordancia que el presupuesto de egresos de la Federación” dijo.

Durante su guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo explicó que harán un análisis para eficientar los recursos lo que implicará en primer momento una reducción del gasto corriente.

“No estaríamos afectando programas sociales, no estaríamos afectando a trabajadores, no estaríamos bajando nómina simplemente gasto corriente y que puede ser no indispensable o que pueden postergar, pero programas esenciales no se estarían cancelando ni postergando”, abundó.

Reiteró que buscarían mejorar la fiscalización y que los impuestos normales se paguen para tener una mayor eficiencia en la recaudación, pero no crear gravámenes nuevos.

“Estamos pensando en afrontar la posible caída de los ingresos de 2021, con ajustes en los presupuestos, disminuyendo gasto corriente, que el gobierno del estado tenga que apretarse el cinturón aún más, lo seguiremos haciendo y es parte de la responsabilidad que tenemos como gobierno del estado”, dijo.