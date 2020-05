Veracruz registra 20 defunciones por Covid-19 en 24 horas, suman 378

Xalapa, Ver. Un total de 2 mil 774 casos positivos a Covid-19 en 123 demarcaciones reportó a este domingo la Secretaría de Salud del estado además de 378 defunciones en 71 municipios.

Esto representa 74 casos más positivos y 20 defunciones más dado que ayer se reportaron 2 mil 699 positivos acumulados en 121 demarcaciones, así como 358 defunciones en 71 municipios.

La Jefa de Epidemiología Dulce María Espejo dijo que al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 6 mil 811 casos, de los cuales 2 mil 855 resultaron negativos.

La cifra de positivos acumulados es de 2 mil 774 siendo 28 las localidades que presentan mayor carga de enfermedad: Veracruz 1 mil 067, Coatzacoalcos 377, Poza Rica 241, Boca del Río 148, Minatitlán 130, Tuxpan 63, Córdoba 45, Xalapa 44, Cosoleacaque 43, Medellín 39, Papantla 30, Coatzintla 29, Alvarado 27, Orizaba 26, Cosamaloapan 20, Tihuatlán 19, Nanchital y San Andrés Tuxtla 17, Tierra Blanca 16; La Antigua, Fortín, Jáltipan y Martínez de la Torre 14; Acayucan y Perote 13; Agua Dulce y Las Choapas 12, Santiago Tuxtla 11 que acumulan el 91 por ciento de los casos positivos.

Hasta el momento, mil 583 pacientes confirmados a Covid-19 se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria, 813 aún se encuentran en vigilancia, 378 han fallecido con edades entre 31 y 100 años, siendo la hipertensión, diabetes y obesidad las que predominan como fallecimientos con lo que ya contaban estos pacientes, aunque esta enfermedad también puede complicarse en personas sanas.

Por lo que insistimos no te expongan al contagio, si te enfermas no sabes si se te va a complicar o no, en cada persona es diferente la evolución de los síntomas, además puedes contagiar a tus familiares y amigos, la enfermedad se ha presentado con mayor frecuencia en hombres mismos que aportan el 62 por ciento

dijo

Las defunciones se han registrado en los municipios de Veracruz 106, Coatzacoalcos 64, Poza Rica 42, Minatitlán 25, Boca del Río 10, Cosoleacaque y Nanchital 7, Tihuatlán 6; Las Choapas, Coatzintla y Medellín 5; Acayucan, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla y Xalapa 4; Alvarado, Córdoba, Fortín, Papantla y Tierra Blanca 3; Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Emiliano Zapata, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Mariano Escobedo, Misantla, Orizaba, Pánuco, Sayula de Alemán y Tamiahua 2.

Amatitlán, La Antigua, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cuitláhuac, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ignacio de la Llave, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Naranjos, Nogales, Pajapan, Perote, Playa Vicente, Pueblo Viejo, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tepetlán, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Tuxpan y Yanga 1.