Veracruz se promociona en cinco estados de la Unión Americana y dos de Canadá: Turismo

Boca del Río, Ver.- Con un presupuesto de más de 37 millones de pesos el estado de Veracruz se promociona en cinco estados de la Unión Americana y dos más en Canadá además de 30 entidades de la república mexicana destacó el subsecretario de Atención y Promoción Turística en el estado, Iván Francisco Martínez Olvera.

En entrevista indicó que desde principios de año sin importar la pandemia, los recursos del Fideicomiso al 2 por ciento al hospedaje se están utilizando en campañas de promoción nacional e internacional de Veracruz.

En ese sentido hizo hincapié en que los repuntes que ha habido en materia de turismo han sido a causa de esta difusión que se realiza.

Detalló que la promoción se realiza con más intensidad con medios tradicionales en ocho estados de la república, aunque las campañas están dirigidas a 30 entidades del país, así como cinco ciudades de Estados Unidos y dos de Canadá.

Explicó que la promoción se realiza con base a la conectividad que hay con Veracruz a través de las aerolíneas ya que expresó que no tendría caso promocionar el estado en una zona donde no haya una manera rápida de trasladarse.

“Todo es en referencia a nuestra conectividad, pudieran preguntar por qué no se manda a todos lados, por qué no a Denver y es que Denver no tiene suficiente conectividad con nosotros y estaríamos desperdiciando un recurso que tenemos que dirigirlo de manera muy puntual de donde nos visitan turistas, los estados base de medios tradicionales son ocho porque son los que más nos generan visitas de turistas y la campaña en general está dirigida a 30 estados del país a través de medios digitales, cinco estados de Estados Unidos y dos de Canadá”, dijo.

Comentó que las campañas se han mantenido con el fin de que los prestadores estén preparados para cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, reciban a los turistas.

Asimismo, el funcionario estatal reiteró sobre el llamado que realizó el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez para que los jóvenes se guarden esta semana y contener los contagios por Covid-19.