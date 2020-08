Veracruzanos deben conocer semáforo epidemiológico: Ramos Alor

Xalapa, Ver.-Roberto Ramos Alor, secretario de Salud del estado de Veracruz, convoca a la población a conocer el semáforo de riesgo epidemiológico por municipio en la página electrónica www.coronavirus.veracruz.gob.mx con el fin de evitar el aumento de casos de Covid-19, pues en la entidad solo 20 demarcaciones están en color amarillo (riesgo moderado).

“No se confíen. No se puede bajar la guardia. No se distraigan. Infórmense sobre qué medidas deben seguir localmente. No desistan en esta lucha, pues aunque en el semáforo federal estamos en amarillo, no aplica en todo el territorio”, puntualizó.

Local Ramos Alor llama a alcaldes de Veracruz y Fortín a cumplir medidas sanitarias

En cuanto al código de respuesta rápida que permite a las pequeñas empresas y establecimientos operar en la contingencia, Bartolo Avendaño, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, dijo que han solicitado su QR 18 mil 940 propietarios de negocios, de los cuales 15 mil 738 recibieron respuesta positiva por cumplir con los requerimientos.

Dio a conocer que iniciará una segunda etapa para emitir recomendaciones de protección a la ciudadanía. También se recibirán sugerencias en el correo electrónico buzon.lineamiento@gmail.com.

Con respecto al informe diario, el 29 de agosto el estado de Veracruz registró 184 nuevos casos positivos de Covid-19 para alcanzar así un acumulado de 27 mil 990 contagiados en 202 demarcaciones.

Las autoridades de la Secretaría de Salud estatal reportaron también 21 defunciones más. Ahora hay 3 mil 718 personas que han perdido la vida por el coronavirus, en 158 municipios, y 2 mil 676 son sospechosas de tener la enfermedad.

En el caso de la capital del estado, tiene mil 747 casos positivos acumulados y contabiliza 236 decesos, en tanto el puerto de Veracruz, donde desde el inicio de la epidemia en la entidad se concentró en alto porcentaje el virus, cuenta 6 mil 374 contagios y 844 muertes.

Por regiones, los municipios que presentan más actividad son: Córdoba, con mil 646; Orizaba, con mil 513; Boca del Río, con 700; Fortín, con 490; Río Blanco, con 418; La Antigua, con 389; Ixtaczoquitlán, con 348; Nogales, con 295; Medellín, con 282; Alvarado, con 222; Mariano Escobedo, con 196; Perote, con 192; Camerino Z. Mendoza, con 187; Coatepec, con 185; Úrsulo Galván, con 164, y Emiliano Zapata, 133.

En la zona sur están confirmados mil 766 casos en Coatzacoalcos; 806 en Minatitlán; 705 en Cosamaloapan; 334 en San Andrés Tuxtla; 335 en Cosoleacaque; 294 en Tierra Blanca; 186 en Las Choapas; 183 en Tres Valles; 167 en Nanchital; 147 en Acayucan, y 144 en Agua Dulce.

En la zona norte del estado: Poza Rica tiene mil 342 casos; Tuxpan, 694; Martínez de la Torre, 422; Pánuco, 369; Papantla, 324; Coatzintla, 187; Tihuatlán, 156, y Álamo Temapache, 91.