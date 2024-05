Veracruzanos desperdician el agua pese a la escasez en sus hogares; experto pide racionarla

A pesar de la grave escasez de agua que vive Xalapa una gran parte de la población sigue mal acostumbrada y la desperdicia, expone Rafael Fentanes Hernández, presidente nacional de la Federación de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) quien señala que no es generalizado hacer un uso racional del recurso, por lo que se requiere realizar una campaña para informar y fomentar su cuidado.

“Estamos mal acostumbrados a desperdiciar, a no hacer un uso racional. La dotación de agua que se tiene en Xalapa rebasa los 400 litros por habitante al día cuando no debería ser mayor a los doscientos”, expresa.

¿Cómo desperdician el agua los veracruzanos?

En entrevista, indicó que la situación es que la población quedó acostumbrados a que hubo abundancia, la usamos mal, de manera equivocada y eso se demuestra en que hay personas que a cada rato la dejan ir en sus baños. “Tan solo en las tazas de baño se desperdician entre 16 y 20 litros en una ida a orinar. Ya no es posible seguir con esas costumbres que agudizan un uso poco consciente del recurso”.

“Lo sencillo que es cerrar la llave cuando te lavas los dientes, cuando lavas trastes y ropa, pero lo cierto es que muchos todavía no entienden la problemática y la racionan cuando no tienen, pero cuando les llega la vuelven a desperdiciar, y eso ya no es posible seguir haciéndolo porque las acciones inteligentes deben ser básicas para la conservación del recurso”, expone.

Rafael Fentanes comenta que, como sector empresarial, la escasez de agua es un tema que se debe prever, en cuanto a los apagones de luz no se puede porque no tienen un momento específico, por lo que se requiere que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regule cuándo ocurre para minimizar los daños.

Como empresa de la construcción, expone que los tandeos de agua no los afectan tanto porque a menos que estén trabajando en una zona urbana en pavimentaciones, siempre se previene y por eso cuentan con depósitos de agua para que no les falte el líquido en los procesos de elaboración de concretos y terracerías.

En este momento, expresa que lamentablemente afecta directamente a las familias veracruzanas, “nos afecta en nuestros domicilios y es un problema que urge atender al hacer campañas fuertes para que todos hagan un uso racional del líquido”.

Por la actual situación, originada por el cambio climático y la falta de lluvias en la entidad, es necesario hacer eficiente el servicio de distribución del líquido para evitar desperdicio, pero se avanzará mucho si las familias logran hacer un mejor uso se podrá ahorrar la suficiente por lo menos para los días en que no cae, pero todos deben trabajar para en el corto plazo se haga un uso inteligente del agua que se tiene, concluyó.