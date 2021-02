Veracruzanos galardonados con premio South Texas International

Xalapa, Ver.- Los veracruzanos Alicia Petrilli y Alfredo Ocampo obtuvieron los premios como “Mejor Actriz” y “Mejor Actor” en el South Texas International Film Festival 2021, celebrado de manera virtual la última semana de enero en la ciudad de Edinburg, Texas.

En su página electrónica, el Festival dio a conocer a los 12 ganadores de las distintas categorías, de entre las cuales los jóvenes actores destacaron por su trabajo en el cortometraje “El cuervo blanco”, producción xalapeña del director Raúl Ferral Sánchez.

A tres años de su rodaje en la capital del estado, el corto continúa así acumulando éxitos, pues también obtuvo Premio a Mejor Fotografía para Alex Wolff Rebolledo en el Festival de Cine de Crimen y Horror de Los Ángeles, California. Este trabajo audiovisual fue realizado por jóvenes radicados en la capital del estado, la mayoría, estudiantes o egresados de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, con apoyo de Girandova producciones y Aguamala Casa Productora.

El corto, que ha sido exhibido en muestras de cine del estado, presenta la historia de Anna, la hermana menor de Lucas, quien intenta continuar con el legado de su familia casi extinta, fungiendo junto con su hermano como los justicieros enmascarados conocidos como Los Cuervos.

“El amor fraternal que Anna siente hacia su hermano, la única familia que le queda, la pone en una encrucijada obligándola a tomar una decisión: honrar los ideales de su familia o salvar la vida de su hermano”, explica la sinopsis del corto que también estaba nominado para otros premios en la competencia mundial.

Sobre los resultados, Alicia Petrilli expresó en entrevista estar muy sorprendida: “Yo no lo esperaba”, en tanto Alfredo Ocampo manifestó su alegría, sobre todo porque es el primer premio que obtiene: “Cuando me nominaron no lo podía creer y para mí, con la nominación ya era suficiente. Ser ganador es mucho más de lo que pude haber imaginado”, dijo.

Y es que Alfredo, quien es xalapeño, comparte que ha colaborado en varios cortos de la Escuela Luis Buñuel pero ha llegado por “casting”, no porque forme parte de la comunidad estudiantil.

Su acercamiento con la actuación fue en el bachillerato y aunque sí le gustaría realizar estudios profesionales en esta área, manifiesta que se trata de una carrera costosa que no se ha podido pagar. A sus 25 años, espera que pronto haya oportunidad de volver a participar en algún proyecto audiovisual.