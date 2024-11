Víctima de violencia pide justicia, lleva dos años luchando contra su agresor

Veracruz, Ver.- Con un desesperado grito de justicia, Mirna Alitzel pide a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) proceder en apego a la ley en contra de su presunto agresor quien presuntamente en dos ocasiones ha atentado contra su vida, dejando no solo daños físicos sino también emocionales y psicológicos.

En entrevista indica que desde hace dos años está tratando de que se haga justicia luego de que su presunto agresor trató de ahorcarla y presuntamente envió a unas personas a hacerle daño.

La joven exige que su presunto agresor quede tras las rejas, sin embargo, acusa que al ser servidor público se ha valido de todas sus influencias y contactos para continuar en las calles sin ninguna culpabilidad.

Mientras que ella teme por su vida tras las agresiones ya que tuvo que dejar su apartamento, dejar de trabajar y hasta ausentarse por varios meses de Veracruz, siendo que es la víctima.

Denuncia omisiones en el proceso contra su agresor

Menciona que, aunque ya se llevó a cabo una audiencia inicial, se presentaron muchas omisiones, ya que ni ella ni su abogado fueron notificados y el presunto agresor continúa libre a pesar de que al parecer hay otras denuncias de violencia por parte de otra de sus exparejas.

“Hay muchas injusticias y atropellos hacía mis derechos porque hubo una audiencia y no se nos notificó ni a mi ni a mi abogado, no supe que Fiscal llevó a cabo la audiencia, lo que yo pido es que la Fiscalía tome cartas en el asunto sobre mi carpeta, mi agresor tiene que estar encerrado, tiene varias denuncias por violencia, hago un llamado a las autoridades para que entiendan mi situación y el miedo con el que yo vivo, tengo miedo de salir a la calle”, expresa.

Presuntamente su expareja atentó contra su vida

Mirna, relata que la relación con su ex pareja y agresor duró cinco meses, pero durante ese tiempo hubo mucha violencia de tipo física, psicológica y patrimonial.

Detalla que la primera denuncia que interpuso fue el 9 de diciembre del 2022 luego de que el agresor trató de ahorcarla, cuando ella se encontraba en el hospital y solo se signó un documento de violencia doméstica que no procedió.

Un año después, el 21 de junio del 2023, fue apuñalada a las afueras de su apartamento en la ciudad de Veracruz, quedando con severos daños.

“Siempre recalqué a la Fiscalía el temor por mi vida, sin embargo, jamás me hicieron caso, hicieron caso omiso hasta que el 21 de junio del 2023 sufrí un ataque, me apuñalaron afuera de mi apartamento en ese entonces y fue que la Fiscalía se dio cuenta que, si estaba en peligro y empezó a mover mi carpeta a raíz de ese atentado, literalmente iban a matarme, no pude reconocer a los autores materiales, pero no tengo duda de quién es el autor intelectual”, expresa.

Por ello, la víctima hace un llamado a las autoridades a resolver su caso pues el actual gobierno está a punto de concluir y no hubo ningún avance en el tema.