Trabajador de Gobierno del Estado acusa presunto despido injustificado

Víctor Hernández Romero, trabajador de Gobierno del Estado del área de Comunicación Social, denunció que fue despedido presuntamente de forma injustificada.

En conferencia de prensa, señaló que fue víctima de discriminación laboral, luego de que padeció Covid-19 y le fue amputada una pierna.

Indicó que el pasado lunes 18 de octubre, cuando se reincorporó a laborar, luego de un año de licencia médica, fue cesado por la titular de recursos humanos, Gladys Salazar, así como su jefa directa Fanny Yépez, quienes supuestamente intentaron obligarlo a firmar la renuncia.

Aunque se negó a firmar la carta de despido le fueron suspendidos todos sus derechos y pagos, y el sindicato al que pertenece no lo respaldó, “me encerraron en una sala de juntas y me querían obligar mi renuncia y mi cese”.

Manifestó que presuntamente le levantaron un acta administrativa para justificar su despido y la pérdida de su plaza.

Explicó que tenía 18 años de antigüedad y es la primera vez que tuvo problemas en su trabajo, “hace un año se complicó mi condición médica, padezco diabetes y una ampolla en el pie fue infectada por una bacteria que obligó a la amputación de la pierna”.

Comentó que en ese periodo, además se contagió de coronavirus, por lo que su licencia médica se amplió a un año, “estuve en tratamiento, estuve con incapacidades, a principios de septiembre me contagio de Covid-19, ellos me dicen que no son doctores y lo que querían era que firmara y que ya no puedo laborar ahí”.

Como parte de condición médica debe recibir rehabilitación, adquirió una prótesis de 50 mil pesos, “ellos me dicen que ya no sirvo para trabajar y que ya no puedo estar ahí. Yo hice el intento de buscar el diálogo; yo estaba haciendo síntesis en el área de monitoreo, llevaba páginas web, síntesis impresas y todas las notas que hablaran del gobernador y del estado”.

Manifestó que personal de Gobierno del Estado acudió a su domicilio a notificarle sobre la obligación de presentarse a trabajar, y como no lo encontraron en el domicilio que tenía el área de recursos humanos, no pudieron dejar el escrito.

Por ello, no se presentó a laborar miércoles, jueves y viernes, lo que dio pauta, dijo, para su despido.

Ante la situación, pidió la intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para su reinstalación, pues su condición médica le genera gastos para su atención y rehabilitación.