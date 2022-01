[Video] Así es el ya basta de periodistas; no más asesinatos, exigen

Xalapa, Ver.- "Justicia para José Luis, Margarito y Lourdes" decía una de las cartulinas que fue colocada en la explanada de la plaza Lerdo entre veladoras y flores blancas, justo abajo de las letras turísticas de "Veracruz Me Llena de Orgullo".

"Basta de impunidad", "No más homicidios de periodistas", "No se mata la verdad matando periodistas", eran las consignas.

Periodistas, fotógrafos, camarógrafos, reporteros y activistas se sumaron a la movilización convocada a nivel nacional para exigir un alto al asesinato de periodistas, fueron seis ciudades las que participaron en el estado: Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Veracruz y Xalapa; aunque había intención de hacerlo en Poza Rica y en Papantla fue imposible dado que los compañeros se sienten inseguros para salir a manifestarse.

Local

Ana Laura Pérez Mendoza expresidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) sostuvo que matar un periodista en México es "como matar a nadie" pues lejos de que haya investigaciones serias por parte de las fiscalías en los estados y la federal para que se sepa por qué matan periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento.

Veracruz, remarcó, es el estado más violento para ejercer el periodismo pues del año 2011 a la fecha, 26 compañeros han sido ultimados de forma violenta y otros han desaparecido, pero además no se ha esclarecido totalmente ninguno de ellos.

Recordó que México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (ONU) y diversas organizaciones especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial.

Tan solo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según Artículo 19 han sido asesinados 28 comunicadores; a solo 23 días de que inició este 2022, ya suman tres periodistas asesinados: José Luis Gamboa el 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero en Tijuana y Lourdes Maldonado el 23 de enero en Tijuana.

"Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informática, de los cuales 136 son hombres y 12 mujeres, vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en impunidad".

En la protesta se hizo un "pase de lista" de los periodistas asesinados en Veracruz; una de las participantes fue la hija de María Elena Ferral asesinada el 30 de marzo de 2020, su hija remarcó que ese es un caso más que está en la impunidad por lo que una vez más levantó la voz para exigir justicia por su madre y resto de comunicadores a quienes les fue arrebatada la vida.

Puerto de Veracruz

Periodistas de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río se manifestaron en el zócalo de la ciudad de Veracruz, para exigir justicia por los asesinatos de comunicadores ocurridos en las últimas dos semanas en Tijuana y Veracruz.

La convocatoria fue lanzada a nivel nacional en diversas ciudades del país, en el caso del puerto de Veracruz se realizó en el zócalo de la ciudad pasada las 19:00 horas.

En la protesta participaron integrantes de la Red Veracruzana de Periodistas, la Asociación de Periodistas de Veracruz, y grupos de periodistas organizados en el estado.

Ahí, los manifestantes reclamaron justicia por los homicidios de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa, en el puerto de Veracruz.

Manifestantes reclamaron justicia por los homicidios de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa, en el puerto de Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Pero también exigieron mayores garantías de seguridad para quienes ejercen el periodismo.

Del mismo modo demandaron un alto a las desapariciones y a las amenazas contra los trabajadores de medios de comunicación como también reclamaron los salarios paupérrimos que se ganan en varios de comunicación.

En el lugar, se dio lectura a un comunicado que va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía General de la República, al gobierno de Baja California, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.

El documento dice textualmente "México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la ONU y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial, como Reporteros sin Fronteras, El Comité de Protección a Periodistas, Artículo 19, entre otras, citó Felix Márquez.

Manifestantes reclamaron justicia por los homicidios de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa, en el puerto de Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Tan solo en lo que va del sexenio de AMLO, según ha documentado Artículo 19, han sido asesinados 28 comunicadores, a solo 23 días de que inició este 2022, ya suman tres periodistas asesinados, José Luis Gamboa el 10 de enero, aquí en el puerto de Veracruz, Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero y Lourdes Maldonado, el 23 de enero, estos dos últimos en Tijuana.

Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha, 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa. En total 136 hombres y 12 mujeres.

Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país, siguen en la impunidad, matar un periodista en México, es como matar a nadie, lejos de que haya investigaciones serias por parte de las fiscalías en los estados y la federal, para que sepamos porque matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento.

Local [Video] Periodistas veracruzanos se unen ante los crímenes recientes

En el territorio mexicano la violencia de estado que incluye la presencia del crimen organizado coludidos con los gobiernos de los diferentes niveles, ha provocado zonas de silencio, donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor.

Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades. En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista, debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social, pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.

Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer, documentó que cada 38 horas, una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.

Casos como el de Lourdes Maldonado, quien notificó al mecanismo federal y estatal, que temía por su vida, pone en evidencia "no solo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para accionar de forma pronta, efectiva y expedita, e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados, sino que visibiliza la falta de perspectiva de protección integral, sumado a la inseguridad y la falta de resolución en los asesinatos de los colegas periodistas, está la precarización laboral, ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan" , citó el foto reportero, Félix Márquez.

Por su parte Alejandro Ávila, reportero de la zona conurbana reprochó durante la protesta que la Fiscalía General del Estado mantenga aletargado los procesos de investigación para el esclarecimiento de los crímenes contra los periodistas.

Como forma de protesta, los manifestantes colocaron cruces con las fotos de los periodistas asesinados en Veracruz, además de encender veladoras.

Cabe destacar que el Colectivo Unidas Siempre Buscando y un grupo de feministas se sumaron a la manifestación.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa

Córdoba

Córdoba, Ver. - La investigación y la verdad se han visto manchados de sangre al ultimar a periodistas por hacer su trabajo diario, esta tarde periodistas libres de la ciudad de Córdoba se suma a la manifestación a nivel nacional por los 3 reporteros asesinados en lo que va de este 2022, José Luis Gamboa , Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

Partiendo del parque 21 de mayo en la avenida 3, subiendo en la calle 9 y reincorporándose a la avenida 1, es como un grupo de 15 periodistas marcharon por estas calles pidiendo justicia para los tres reporteros asesinados en lo que van de 2022, pero también recordar a los que han sido asesinados en la zona.

Periodistas de Córdoba se suman a protesta nacional por muerte de colegas / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Con lonas y cartulinas alusivas a su protesta se hicieron notar en este inmueble ubicado frente al Palacio Municipal, haciéndose acompañar de velas y usando los Hashtag de protesta como lo indicó la convocatoria a nivel nacional, #NiSilencioNiOlvido #PeriodismoEnRiesgo #NoSeMataLaVerdad y #SinMasPeriodistasEnSusListas.

José Osorio, periodista de la zona Córdoba, manifestó que la protesta es una forma de hacer valer sus derechos, "nosotros no hacemos nada más que comunicar y llevar la información, desafortunadamente hay gente que le molesta la realidad de las cosas y ello violenta nuestro derecho de libertad de expresión, no solo civil sino de la política que es a la que más le molesta nuestro trabajo".

Otro punto de vista del comunicador Francisco García, manifestó que esta muestra de participación del gremio periodístico pugna la lucha contra la impunidad que ha matado a varios periodistas, "las autoridades deben de entender de una buena vez que las palabras no se matan con la muerte de periodistas por ello invitamos a la ciudadanía a unirse a esta petición humilde, necesaria y exigente".

Periodistas de Córdoba se suman a protesta nacional por muerte de colegas / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Por su parte Hugo Morales, periodista de zona cafetalera y cañera, dijo que a pesar de que la ciudadanía no paga por lo que se investiga, la inconformidad pone en riesgo a la prensa por ello es importante que la fuerza de opinión de la ciudadanía, "mientras haya impunidad los crímenes seguirán creciendo porque no se hace nada a los criminales".

Al finalizar la movilización, el gremio periodístico hizo el pase de lista recordando a los que han sido víctimas de la delincuencia como Julio Valdivia asesinado en Tezonapa, Jacinto Romero comunicador originario de Ixtaczoquitlán esto el año pasado, pero se dio también remembranza a los periodistas que hace más de 5 años fueron ultimados como Juan Santos, Ricardo Monlui, Regina Martínez.

Publicado originalmente en El Sol de Córdoba: [Video] Periodistas de Córdoba se suman a protesta nacional por muerte de colegas

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Orizaba

Orizaba, Ver.- "No queremos más compañeros asesinados, secuestrados ni desaparecidos" exigieron periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región de las Altas Montañas, quienes este medio día realizaron una marcha y manifestación en el Centro Histórico de Orizaba.

Al sumarse a la expresión de indignación y repudio por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el pasado 23 de enero lamentaron que persistan los crímenes contra este gremio, en un intento por socavar la libertad de prensa para informar.

"No queremos más compañeros asesinados, secuestrados ni desaparecidos" exigieron periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región de las Altas Montañas / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Señalaron que las personas tienen el derecho a estar informadas de los acontecimientos y políticas que dan forma a nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país.

Pero "hoy ese derecho de los ciudadanos a estar informados, nuevamente de ve vulnerado con el asesinato de tres de nuestros compañeros", aseveraron.

Y es que en solo 25 días de este 2022 tres periodistas fueron asesinados:

José Luis Gamboa, el 10 de enero, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana y Lourdes Maldonado asesinada el pasado 23 de enero, también en Tijuana.

En entrevista, el periodista Antonio Ramírez, de 24 Horas On line lamento que en pleno siglo XXI los periodistas sigan afrontando violencia por decir la verdad. "Estamos vulnerables y nos sentimos impotentes porque nuestro trabajo es mantener informada a la población y hacerlo sin tener protección alguna. Ver la inseguridad con la que trabajamos lastima. Nuestros compañeros que fueron asesinados dejaron familia, hijos que no solo sufren por la pérdida de su padre o madre, sino que también viven con temor", aseveró.

"No queremos más compañeros asesinados, secuestrados ni desaparecidos" exigieron periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región de las Altas Montañas / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Yeni González, reportera del canal de cable local TVeO, aseveró que se sienten indefensos en la práctica de su profesión, pues los organismos e instituciones que se crearon para dar protección a los periodistas, no cumplen con su función.

"Nuestra compañera pidió apoyo para que la protegieran porque ya había una amenaza de por medio ¿y que paso?, cuando los asesinan, esos organismos desaparecen. Lo mismo pasó con nuestro compañero Jacinto Romero, estamos indefensos, no sirven esos organismos", aseveró.

Reportear en los municipios considerados como zona "caliente" por la inseguridad los obliga a tomar precauciones, van en grupo, avisan a su familia a dónde irán, pues generalmente no hay cobertura celular y si son creyentes, se encomiendan a la protección celestial.

"No queremos más compañeros asesinados, secuestrados ni desaparecidos" exigieron periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región de las Altas Montañas / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Verónica Arriola, reportera de El Informante de Veracruz y Grupo FM aseveró que los periodistas están en medio de todos: el gobierno, la población y la delincuencia y no existen para ellos ninguna garantía para ejercer su labor.

Muchas veces, dijo, tienen que recurrir a la autocensura como forma de autoprotección porque no existe ningún respaldo real y verdadero de parte del gobierno.

"A lo mejor en el estado si existe una Comisión Estatal para la protección del periodista y trata de realizar su labor lo mejor que puede para apoyar al gremio, pero en realidad cuando ocurre una situación de riesgo, como lo vimos con nuestro compañero Jacinto Romero, las cámaras que le proporcionaron, de videovigilancia, para que tuviera algún resguardo, no sirvieron de nada, porque desafortunadamente el compañero ya no está con nosotros", señaló.

Alfonso Yonka, quien está a cargo de la página Las Breves, señaló que la violencia que resiente el gremio periodístico se ha resentido desde hace mucho tiempo pero se ha recrudecido. "Quieren callar la verdad, los hechos; nos frenan para no decir como sucedieron las cosas y no solo es en situaciones específicas sino en la mayoría de la información. El periodista profesional, con ética no afecta a la persona, su compromiso es decir la verdad", afirmó.

A pesar del riesgo que representa para quienes ejercen la profesión del periodismo en México, se mantienen firmes con la convicción de informar a la población sobre el acontecer diario en todos los ámbitos de la sociedad.

"Hoy en todo el país, los periodistas gritamos al unísono": Justicia.

Hoy desde Orizaba, los periodistas decimos: no nos van a callar... Silenciaron a nuestros compañeros, pero no nuestra voz, su voz, que clama justicia y dice: "ya basta, no se calla la verdad, matando a periodistas".

México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, porque siguen amenazando, deteniendo, desapareciendo, agrediendo o incluso ejecutando a periodistas por hacer su trabajo.

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según ha documentado Artículo 19, han sido asesinados 28 comunicadores.

Y desde el año 2000 a la fecha 148 periodistas han sido asesinados en relación con su labor informativa. Del total, 136 hombres y 12 mujeres.

"Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal, para que sepamos por qué no matan en este país y haya justicia, la cifra va en aumento".

Local [Video] En Veracruz alzan la voz para exigir justicia por periodistas asesinados

En lo que va de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cinco periodistas han sido asesinados en territorio veracruzano.

Jorge Celestino Ruíz Váquez, asesinado el 2 de agosto de 2019; María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de 2020; Julio Valdivia, el 9 de septiembre de 2020; Jacinto Romero Flores, asesinado el 19 de Agosto de 2021 y José Luis Gamboa Arenas, asesinado el 10 de enero de este año, pero su cuerpo fue identificado 4 días después.

Según estadísticas de Artículo 19, en el período 2019-2021, tres años del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz se ha ubicado entre los estados con más violencia y agresiones a periodistas.

"Ejercemos nuestro trabajo, muchas veces con altos niveles de censura, ya sea por presiones o por colaboración con el poder. Los periodistas que trabajamos en México, no dormimos tranquilos por la presión que sufrimos a la hora de publicar los verdaderos hechos. A veces, lo que escribimos con nuestra pluma nos puede costar la carrera e incluso la vida", aseveraron.

Desde Orizaba los periodistas se manifestaron para hacer que la población visibilice lo peligroso que es para ellos ejercer esa profesión, pero también para honrar a los compañeros que se jugaron la vida para informar.

¡Porque no se calla la verdad, matando periodistas... Justicia!

Publicado originalmente en El Sol de Orizaba: [Video] ¡No queremos más compañeros asesinados, secuestrados ni desaparecidos!, exigen periodistas

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba