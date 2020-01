[Video] Tienen cercado a presunto secuestrador; bloquean carretera

PEROTE, Ver.- Habitantes de la congregación Tenextepec, en Perote, bloquearon la carretera Perote-Puebla, ya que ha pasado más de una semana del secuestro de un joven de esta zona y no hay respuesta por parte de autoridades, pese a que, aseguran, ya tienen ubicado a uno de los presuntos secuestradores y desde el martes tienen su casa rodeada.

Pasadas las nueve de la mañana de hoy, varios habitantes y familiares de un joven de 25 años de edad, privado de su libertad el pasado 15 de enero, convocaron a una reunión en la vía pública en Tenextepec para llevar a cabo acciones en contra de un supuesto encuestador, esto ante la demora por parte de la Fiscalía General del Estado, concretamente de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, para aprehenderlo.

Ya pasó más de una semana y no lo quieren regresar. No fuera el hijo de algún político o gente de dinero en esta zona que rápido se mueven y hasta mandan helicóptero, ¡no se vale!

acusó un pariente del joven desaparecido

Al no tener respuesta por parte de alguna autoridad, los inconformes decidieron bloquear en punto de las 11:15 la carretera federal a la altura de la localidad Guadalupe Victoria. Aseguran no se van a mover si no llega el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, o algún funcionario que les pueda dar alguna solución.

Mientras esto ocurre en la calle, en el domicilio de donde se llevaron al joven integrante de un grupo musical sus padres y amistades rezan para que de un momento a otro llegue sano y salvo.