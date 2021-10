[Video] Dejar atrás odios y la polarización, plantea Anilú

Xalapa, Ver.- En medio de un ambiente de polarización política, Anilú Ingram Vallines sabe que tendrá que nadar a contra corriente desde el Congreso Local para impulsar iniciativas, sin embargo, se dijo lista para trabajar “con altura de miras” por el bien de Veracruz.

La política veracruzana, que en noviembre próximo se convertirá en diputada local, reconoce que la ciudadanía está cansada de un ambiente de odio que está contaminando a la sociedad, por ello, pide que se eleve la altura del debate y que se dejen atrás los odios y las descalificaciones.

En entrevista para Diario de Xalapa, Ingram Vallines dio a conocer que su agenda legislativa estará basada en tres grandes temas: mujeres, justicia social y reactivación económica. Desde su curul, luchará por impulsar iniciativas que ayuden a disminuir las cifras de feminicidios que se presentan en la entidad; por ayudar a reactivar la economía que quedó afectada por la pandemia de Covid-19 y a ayudar a traer justicia social a la población que la demanda.

Sociedad está cansada de la polarización

Previo a rendir protesta como diputada local, la integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explica que durante las últimas semanas ha estado reuniéndose con veracruzanos de distintos sectores. Apunta que ha podido escuchar las voces de académicos, integrantes de sectores productivos, servidores públicos, organizaciones civiles y trabajadores de los medios de comunicación y que todos ellos han coincidido en su hartazgo por la polarización en la que está cayendo la política. “Ese es uno de los mensajes más predominantes por parte de las personas con las que yo me he reunido. Esta circunstancia que hoy finalmente nos está contaminando como sociedad”, explica.

Por ello, se compromete a actuar con altura de miras, congruencia y responsabilidad durante su encargo como diputada local y pidió a quienes serán sus compañeros legisladores hacer lo propio. Y es que, aunque reconoce que no se puede dejar de señalar lo que está bien y mal se requiere que estas críticas sean prudentes, maduras y con altura de miras. “Lo más importante, actuar con el interés superior que se llama Veracruz y que se llama México. Y que respondamos con esta oportunidad que nos da el ciudadano de manera congruente en nuestro actuar día a día, en este caso en el Congreso Local”.

A trabajar por las mujeres, la economía y la justicia social

Ingram Vallines cuenta que concluyó su encargo como diputada federal como la legisladora más productiva del Estado de Veracruz. Destaca que la presentación de iniciativas así como la gestión y cabildeo para su aprobación fue parte de un trabajo en equipo “que no fue nada fácil” ya que implicó “remar en contra”.

Y es que, la exdiputada se tuvo que enfrentar a una mayoría abrumadora por parte de Morena. Aunque este escenario se repetirá en el próximo congreso en donde el partido en el poder tendrá nuevamente mayoría, la futura diputada dice no tener miedo a este escenario sino por el contrario, verlo como un reto que le emociona “Ya conocemos lo que es el Congreso local, lo conocemos muy bien. Ya sabemos cómo se mueve el abanico, por decirlo como decimos en Veracruz. No me asusta, al contrario, es un reto interesante. Lo hicimos desde la Federal, logrando iniciativas interesantes y que muchos de ellos tenemos que replicar en Veracruz”.

Para ello, tiene ya lista una agenda legislativa que habrá de desarrollar. Está basada, apunta, en tres ejes principales: mujeres, justicia social y reactivación económica. Reconoce que aunque participará de las discusiones de otros temas, su objetivo principal será garantizar el bienestar de las veracruzanas, ayudar a reactivar la economía que se vio afectada por la pandemia y ayudar a que las y los ciudadanos obtengan la justicia social que tanto reclaman y necesitan. “Y mucho de esto, de lo que hicimos a nivel federal lo vamos a replicar en el Congreso del Estado”.

Las mujeres veracruzanas serán su prioridad

La priista dio a conocer que aunque siempre le ha preocupado la situación que viven las veracruzanas, fue tras escuchar los testimonios de familiares de víctimas de feminicidios que entendió lo desgarrador de este escenario. Se propuso presentar ante el Congreso Federal una iniciativa para otorgar recursos públicos para atender las alertas de violencia de género. “Gracias a la iniciativa de una servidora, que fue apoyada por todos los diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios, es que hoy tenemos recursos”.

Sin embargo, explica que ahora el reto es vigilar que ese recurso se aplique y se aplique bien. Para ello es necesario que las instituciones socialicen el tema y que los planes y programas se lleven a cabo correctamente para que tengan un verdadero beneficio a las mujeres veracruzanas.

Anilú Ingram Vallines dio a conocer que su agenda legislativa estará basada en tres grandes temas: mujeres, justicia social y reactivación económica/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explica que desde el Congreso Local luchará por la homologación del feminicidio y para que se dejen de maquillar las cifras en estos delitos.

Con un alarmante segundo lugar en feminicidios, Veracruz se encuentra muy cerca de recibir una nueva alerta de género, la tercera consecutiva. Y aunque los datos pueden ser algo fríos, asegura la exdiputada federal, detrás de cada cifra hay una familia rota así como niños y niñas que lloran a su madre, tía o abuela. “Desgraciadamente es algo que nos puede suceder a cualquiera”.

Reconoce que no solo se trata de decretar alertas ni de establecer políticas públicas sino que se requiere designar recursos económicos para llevarlas a cabo.

“Quienes estamos en los espacios públicos tenemos que dar las herramientas para que esto se aplique. Yo no quitaré el dedo del renglón. Hoy en Veracruz hay un protocolo a modo para maquillar las cifras y aunque pasamos de un deshonroso primer lugar a un deshonroso segundo lugar todavía hay mucho trabajo por hacer”.

Veracruz: estado rico con población pobre

Otro asunto que preocupa a Ingram Vallines es la desigualdad económica que hay en Veracruz. Y es que, a pesar de ser un estado rico hay más de 4.7 millones de personas en situaciones de pobreza. Para enfrentar este problema, apunta, se debe comenzar aprobando un presupuesto que genere liquidez, empleos y oportunidades que permitan a su vez resarcir mucho de los daños que trajo la pandemia del Covid-19. "Para esto es necesario quitar etiquetas, dejar de lado los partidos políticos y trabajar todos por Veracruz".

La exdelegada de Sedesol en Veracruz indica que aunque la entrega de programas sociales contribuye a disminuir la desigualdad es necesario que se vigile que haya corresponsabilidad por parte de quienes los reciben, cosa que no sucede en la actualidad. “Lo que hoy está sucediendo, es que hay una maquinaria electoral que no ayuda a la disminución de la pobreza”.

Expone que durante la pasada administración federal, los apoyos se entregaban mediante un programa llamado Prospera que establecía condiciones a los beneficiarios. Una de estas condiciones tenía que ver con los chequeos periódicos de salud de todas y todos los integrantes de la familia así como a la entrega de reportes escolares de menores. Al eliminarse este requisito, lamenta Anilú, la población dejó de comprometerse en estos dos rubros y comenzaron a presentarse enfermedades graves en la población como el cáncer además de que aumentó el ausentismo escolar. “Quitarles próspera les hizo un gran daño por la corresponsabilidad que implicaba”.

Anilú Ingram Vallines se propuso presentar ante el Congreso Federal una iniciativa para otorgar recursos públicos para atender las alertas de violencia de género/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Finalmente, cuestionada sobre la situación que enfrenta su partido, el PRI, en el escenario político nacional, Anilú Ingram reconoce que se viven momentos complejos, sin embargo, se dice confiada de que el Revolucionario Institucional sabrá estar a la altura de la confianza y oportunidad que les dio la gente en las en las urnas en el pasado proceso electoral.