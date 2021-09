[Video] Diversa: He muerto 2 veces para poder ser mujer, dice Angie

Coatepec, Ver.- "He muerto dos veces", contó Angie Sananda Castro Zúñiga al referirse que en dos ocasiones tuvo que cambiar su nombre de un varón a una mujer de 35 años, residente en el Pueblo Mágico de Coatepec.

Ella, como se considera desde que tiene cuatro años de edad, relató que cambiar su nombre le costó padecer bullying, discriminación y hasta rechazo, temporal, de su padre biológico.

“Yo he muerto dos veces, en el sentido que nací en el seno de una familia, me dieron un nombre y antes de entrar al kínder me cambian el nombre. Cuando me cambian el nombre, cambia todo en mi familia”, expresó.

Angie, como le gusta ser nombrada, explicó que en los primeros meses de vida recibió el nombre de Víctor Clemente, pero al tercer año de nacida, su padre reclamó su custodia a cambio de eliminar Clemente y ponerle Alfonso; esta fue su primer “muerte”.

“Angie es una esencia femenina desde los cuatro años me di cuenta quién era. Porque fui la primera nieta, no había más niños, a mi hermana le llevo dos años y me di cuenta en el kínder, cuando fui al baño y las niñas gritaron cuando entré. Me dijeron que ahí no era mi lugar y no comprendía eso”.

Víctor Alfonso comenzó a vivir entre lujos de una familia de abolengo, lejos de las costumbre hippies de su madre y protectora en los primeros 36 meses de vida. El color azul en su vestimenta no predominó hasta este tiempo, cuando la figura paterna apareció.

“La sociedad define de cómo tendrías que llamarte, vestirte pero yo no sabía que podía ser trans hasta que incluso, tenía 20 años, en el 2000. Porque esos términos aquí no tenían, no se decían”.

Diversos problemas familiares la hacían ir y regresar al hogar formado con su madre y hermana menor. En el transcurso de los meses, la madre de Angie la confrontó por detectar acciones y comportamientos que para ellos, eran de una mujer y no un varón que nació en un municipio cercano a la capital del estado.

Angie recordó esta situación como una confrontación, donde sólo le quedó explicarle a su madre que ella era como un río que sigue su caudal, que no busca ni es guiado por algo o alguien.

En los doce años que vivió con su familia paterna biológica, Angie mantiene el recuerdo de su abuela Carmen, a quien le agradece contagiarla de conocimientos en teatro, televisión y música como el amor a Frank Sinatra.

“Mi abuela ponía música y novelas, a mí me gustaba verlas porque me representaba la mujer que luchaba, esa mujer que tenía ese carisma, esa fuerza y que tenía esa fe de ser positivas, luchar por algo, de amor propio”.

Fue hasta los 35 años que tuvo la oportunidad y posibilidad económica de cambiar su nombre de Víctor Alfonso a Angie Sananda; la segunda muerte.

“Soy una persona de fe y le pedí a Dios que quería estudiar pero no ir con ese nombre al salón y cuando pasen lista digan ese nombre de Víctor Alfonso, porque viajé en avión, iba Angie y la persona que revisa el boleto grita quién es Víctor Alfonso y me sentí exhibida”.

Con esta situación, se presentó la oportunidad para que ella y otro amigo transgénero del estado de Veracruz, viajaran a la Ciudad de México y ejercieran parte de los artículos estipulados en la Ley de Identidad de Género.

Antes de ello, buscó costos y procedimientos para cambiar el nombre, mismos que superaban sus posibilidades económicas y prontitud.

A seis años de su “segunda muerte” y cambio de nombre, Angie continúa su vida como estilista, especialista en terapia reiki (medicina alternativa japonesa), astróloga y espera que termine la pandemia para poder recibir, formalmente, documentación que la acredita como egresada de la carrera técnica de Teatro en la Escuela Industrial “Concepción Quiroz Pérez”, en Xalapa.

Escándalo Night Show, visibiliza a comunidad LGBT+

Veracruz, Ver.- A través de la emisión “Escándalo Night Show” un programa de revista conducido por integrantes de la comunidad LGBT+ y dirigido a este mismo sector, se ha podido visibilizar a los distintos grupos que pertenecen a esta población, se promueven sus derechos y se hace trabajo social para quienes lo solicitan desde asistencia médica, asesorías y demás.

Jean Karla Vázquez, una de las conductoras principales comentó que sin imaginar el éxito que se tendría el programa ya cumplió cinco años y en este tiempo además de que se han abordado distintos temas se ha dado espacio a toda la comunidad.

Local Diversa: "no acabé de maestro, elegí ser académico"

“El programa ha sido todo un boom, es el único programa conducido por integrantes de la comunidad LGBT+ y dirigido para este mismo sector, aquí le damos apertura a todos, gay, lesbianas, trans, drag, abordamos temas relacionados a la comunidad y también hemos dado apoyo a gente que lo necesita. Hace poco falleció una compañera de la comunidad y por medio de nuestro programa dimos difusión para darle apoyo para sus gastos funerarios”, dijo.

Recordó que los inicios del programa fueron difíciles debido a que aún hay mucho machismo pese al avance que ha tenido la comunidad y aunque por ocasiones ha pensado en renunciar por las críticas al final disfruta mucho del trabajo y sobre todo de los logros que ha alcanzando el programa dando difusión a sus integrantes.

Mencionó que algunos menores que empiezan su sexualidad han tratado de buscar un consejo a través del programa por medio de mensajes por lo que han tenido que canalizarlos con personas expertas para que expresen sus sentimientos.

Destacó que el programa se realiza cada lunes en horario de 10:00 a 11:00 de la noche y aunque la prioridad es dar apertura a los integrantes de la comunidad algunos políticos han buscado esta plataforma como una forma de acercamiento.

En ese sentido dijo que aunque algunos de los invitados, principalmente candidatos han llegado a prometer que sacaran la agenda LGBT, la realidad es que todos les han quedado mal.

“En campaña todos los candidatos nos han buscado y han comprometido sacar la agenda LGBT, hablan del matrimonio igualitario que es un gran pendiente, de la identidad de genero pero ya cuando llegan al poder se les olvida y nos han dejado para después, cuando llegan al poder tienen que obedecer lo que su partido les dice y ya se olvidan de sus promesas, afortunadamente contamos con activistas que promueven nuestros derechos que alzan la voz pero de las autoridades nada”, señaló.

Jean Karla también es propietaria de una estética en la colonia Dos Caminos al poniente de la ciudad de Veracruz y manifestó que aunque nunca se imaginó dedicarse al estilismo terminó adorando la profesión.

“Yo no quería dedicarme al estilismo, siempre consideré injusto que los gay solo se dedicaran a cortar cabello, tejer o hacer pasteles, yo quería ser otra cosa, pero las oportunidades en ese tiempo se me acortaron y la única profesión donde podía expresar mi sexualidad, mi género fue en una escuela de belleza y termine de estilista, sin imaginarlo encontré algo que me da felicidad, me gusta este trabajo”, afirmó.

Aseguró que siempre contó con el apoyo de su madre quien, sin hablarlo, sabía perfectamente que su hijo era diferente y que tenía otros gustos.

“Desde muy chico fui muy afeminado, mi madre siempre lo supo, aunque no tuvimos la plática de mamá soy gay, pero quien mejor que mi madre para conocerme y lo único que sí me pidió era que me respetara, que hiciera lo que hiciera siempre me reste y esa es mi regla de oro”, expresó.

El programa “Escándalo Night Show” se transmite cada lunes a través de la plataforma de Facebook bajo la conducción de Jean Karla, Angie Ondiviela y Pepe Balderas; cada semana se realiza en diferentes locaciones, desde estéticas, centros nocturnos, restaurantes y los temas a tratar son para visibilizar la comunidad, lo que están haciendo, sus derechos y promover el respeto hacía este sector.

