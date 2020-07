[Video] Empleados del café La Merced, exigen pagos pendientes; denuncian irregularidades

VERACRUZ, Ver.- Extrabajadores del tradicional Café de la Merced que perdieron su empleo por el cierre temporal del restaurante, se manifestaron frente al establecimiento para denunciar diversas irregularidades cometidas por el dueño de la empresa.

Entre otras cosas, señalaron que el propietario del restaurante se niega a cubrir los pagos de quincenas pendientes, además de haber cometido fraude con las cuotas que descontó por concepto de Infonavit y no pagó al instituto.

Jairo Antonio Petronilo Díaz, con 11 años de servicios en el Café de La Merced, señaló que existen casos en el que se adeuda el pago atrasado de nóminas de hasta 7 pagos no cumplidos, dos de estos corresponderían a nóminas triples.

Además, aseguran que les deben el pago de la prima vacaciones y la prima de antigüedad de este año, sin embargo, al declararse insostenible el negocio tras dos meses de pérdidas económicas, la situación de los extrabajadores es incierta.

Él lo que está haciendo ahorita es evadiendo la Ley en el sentido de que se está escudando que sí va abrir, pero después, somos más de 40 familias que dependemos de aquí (…)

declaró Jairo Antonio Petronilo Díaz

En este establecimiento, cerca de 40 trabajadores fueron despedidos, luego que los dueños anunciaran el cierre indefinido de La Merced, debido a la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19.

Desde el día 8 de mayo, dueño del negocio, Aurelio Ibañez, anunció el cierre temporal del café, debido a las nuevas restricciones de la Secretaría de Salud, además de la situación económica, que le impedía pagar la renta y los servicios.

Además del negocio, los empleados sufrieron por la pandemia, ya que durante los meses que continuó laborando durante la cuarentena, fue con personal reducido al 50 por ciento, y los empleados que enviaron a casa se fueron sin sueldo.

Quienes no trabajaban solo recibían despensas por parte del sindicato, y otra por parte del gobierno, pero para alimentar a sus familias no es suficiente, declaró uno de los manifestantes.

Nos han estado quitando lo del Seguro Social que no está pagando ahorita por la pandemia, yo ahorita he tenido que estar comprando medicamento porque no tengo dinero, ya empeñé mi televisor, mi refrigerador y no sé qué más tenga que vender