[Video] Evacuan a familias de pacientes del HAEV como medida de prevención

VERACRUZ, Ver.- Desde las primeras horas de este jueves, familiares de pacientes internados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) fueron retirados como medida preventiva por el COVID19.

Mientras algunas personas aún estaban dormidas, personal del sector Salud pidió a la gente salir del área donde acostumbran a pasar la noche en espera de la recuperación de sus familiares.

La gente logró juntar las pocas cosas que tenían; colchonetas, sabanas y algunas mudas de ropa y salir del área.

“Eran como las 5 de la mañana cuando empezaron a sacarnos, que ya no podíamos estar ahí, que nos fuéramos a los albergues porque es una medida de prevención de riesgos”, indicó la señora Virginia Rosas López, originaria del municipio de Manlio Fabio Altamirano, quien desde hace 15 días ha pasado día y noche en los bajos de las instalaciones esperando la recuperación de su hijo.

Algunos de los familiares con menores, encontraron espacios en los albergues de los alrededores, pero la mayoría de la gente se quedó en la banqueta del hospital, donde pasaran las siguientes noches en lo que pasa esta contingencia.

Video: Ingrid Ruiz

“Nos dijeron que tenían que desinfectar y que desocupáramos los espacios, no sabemos si nos van a permitir regresar, nosotros estamos aquí desde el viernes porque mi papá tuvo un derrame y no nos vamos a mover de aquí, no tenemos dinero para pagar un cuarto”, comentó Viridiana Santos, originaria de Coatzacoalcos quien junto con su mamá y dos hermanos han estado pendientes de la salud de su padre.

La reja principal del Hospital fue cerrada y se colocó una lona donde se indica que el ingreso solo será para niños acompañados de adultos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.