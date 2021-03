[Video] Locatarios de La rotonda piden seguir trabajando durante obra

Xalapa, ver.- Locatarios del mercado "La Rotonda", quienes ayer se reunieron con autoridades municipales y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que se les mostrara la maqueta de lo que sería el nuevo mercado, reiteraron su postura de que se les brinden todas las facilidades para continuar realizando su trabajo, pues de tener que ser reubicados tendrían que hacer una inversión en estufas y enseres y no cuentan con flujo de efectivo para hacerlo.

Antonio Lagunes, en representación de los 148 locatarios, dijo que no han tomado la decisión de aceptar la obra, pues el 50 por ciento más uno deben estar de acuerdo, así como que la maqueta que les presentaron solo les mostraba cómo quedaría el mercado por fuera, pero no por dentro.

Dijo que se respetará el número de alacenas y que les reiteraron que no darán cabida a personas que no pertenezcan a ese mercado, así como que desaparecerían los negocios y puestos que no pertenecen a ese punto de abasto. Se respetarán los árboles y jardineras y se contempla el crecimiento del área verde hacia la cuchilla que está en Revolución.

Concluyeron que no saben monto de la inversión ni hacia dónde les colocarían, así como que la obra no sería interrumpida por el próximo proceso electoral y que se prevé que esté concluida en 210 días.