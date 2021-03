[Video] Pandemia afecta a población con Síndrome de Down: Fundación

Veracruz, Ver.- El aislamiento generado por la pandemia del Covid-19 sí ha impactado en el desarrollo de la población con síndrome de down, dejándolos relegados dentro de sus hogares.

Carolina Perdomo Escobar presidenta de la Fundación Síndrome de Down Veracruz, explicó que las personas con este trastorno genético requieren de una estimulación diaria a través de terapias físicas, ocupacional y de lenguaje, sin embargo por motivo de la pandemia todas estas actividades se han tenido que suspender.

Esto ha provocado que los niños se encuentren aislados y relegados dentro de sus hogares.

“Sí ha habido un impacto por la cuestión de la pandemia, se ha notado un retroceso en su desarrollo principalmente en los que ya estaban más centrados a la hora de recibir una instrucción, los niños se han aislado y no porque los padres no quieran atenderlos pero es que no tienen las herramientas además que muchos de nuestros niños tienen hermanos regulares que están tomando clases en línea y ellos no pueden hacerlo, los padres están asistiendo a sus hijos regulares y los chicos con discapacidad se quedan relegados” dijo.

Afirmó que todos los niños han estado resguardados en sus hogares para evitar contagios, pero ya se reactivaron las terapias bajo las medidas sanitarias correspondientes para que los chicos puedan regresar a sus actividades y seguir con su aprendizaje.

La entrevistada comentó que la pandemia ya cobró la vida de dos mamás de menores con síndrome.

Bajo el lema “Que los dejen ser” la fundación organizó una caravana de autos en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down en donde se hizo un llamado a la población a darle la libertad a los pequeños para desarrollar todo tipo de actividades desde labores del hogar, oficios, estudio.

“Ellos pueden ser lo que quieran, déjenlos ser, pueden aprender a cocinar, hay que cambiar la manera en que nos dirigimos a ellos, no son ángeles, no son mongolitos, ni tontitos, ellos son unas personas con una discapacidad intelectual, pero trabajando con ellos y estimulándolos pueden lograr muchas cosas”, agregó.