[Video] Por un pedazo de tierra le quitaron la vida, dice abuelita

Boca del Río, Ver.- Un muerto y varios heridos fue el saldo que dejó el operativo de desalojo que se desarrolló durante la madrugada de este viernes en una zona de manglar ubicado en la ampliación Villa Rica del municipio de Boca del Río.

A petición de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil arribaron al área natural protegida conocida como “La Joya” para desalojar a más de mil personas que habían invadido el terreno desde el pasado domingo, construyendo casas a base de madera, palos, lonas y algunas cortinas.

Durante el operativo, los invasores trataron de repeler la orden de desalojo para defender lo que llamaban como su terreno y se armaron con piedras, palos y otros artefactos para enfrentar a los uniformados.

En medio del enfrentamiento, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lanzaron gas lacrimógeno a los invasores, pero uno de éstos tomó el artefacto y lo aventó hacia el grupo de policías.

El enfrentamiento entre civiles y uniformados se prolongó por varias horas y dejó un saldo de un masculino muerto, un policía herido y otras personas que también resultaron lesionadas por los empujones y golpes.

Una vivienda ubicada en la calle de Juan Escutia entre Cerrajeros y Manglar, de la colonia Plan de Ayala, propiedad del señor Feliciano, también sufrió daños en sus ventanas debido varias piedras que fueron aventadas durante el enfrentamiento en la zona del manglar cayeron sobre la propiedad donde la familia trataba de descansar a pesar del escándalo de afuera.

“Mi casa resultó dañada porque estaban tirando piedras y dañaron mis ventanas, también cayeron varias sobre la lámina y los niños que estaban dormidos se levantaron asustados, ahora quien va a pagar por los daños”, señaló don Feliciano.

Los invasores argumentaron que no cuentan con el dinero para pagar una renta o comprar una vivienda por lo que decidieron concentrarse en esa área y hacerse de un terreno.

Acusaron que los policías llegaron encapuchados y que de manera muy agresiva destrozaron todo lo que a su paso encontraron sin importar que había menores en el lugar.

“Los policías llegaron encapuchados, nos golpearon, algunos estaban dormidos y pasaron encima de ellos, fueron brutos que no respetaron a los niños, nosotros queremos un lugar donde vivir, no tenemos para pagar una renta”, acusó, Cecilia una de las personas desalojadas.

De acuerdo con las autoridades de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, la zona invadida es un área natural protegida por lo que se colocó una valla para cercar el terreno y evitar que gente externa pueda ingresar a la zona.

Tener casa propia, el sueño

“Por un pedazo de tierra le quitaron la vida” relata entre sollozos, Beatriz Elena Galicia Vidaña, abuelita de Luis Raymundo Espejo Galicia, quien murió durante el enfrentamiento entre policías e invasores de la Joya en el municipio de Boca del Río.

Apenas el día anterior, Raymundo, de 21 años y de oficio albañil, andaba contento con la idea de hacerse de una propiedad e independizarse.

Raymundo vivía en la casa de sus abuelos ubicada en la colonia ampliación Plan de Ayala pegado a la zona del manglar, junto con su madre, su hermana, cuñado y sobrinos, sin embargo soñaba con tener una casa propia.

“Aquí estuvo conmigo desde chico, casi le di pecho y me había dicho que quería hacerse de una propiedad porque aquí en la casa ya éramos muchos, él quería tener algo propio y me dijo mami, voy a hacer la lucha para que ya no estemos amontonados, quería agarrar un terreno y por un pedazo de tierra le quitaron la vida, me lo arrebataron porque ya no lo voy a volver a ver”, explicó.

El jueves por la tarde, Raymundo llegó del trabajo a la casa de la abuela alrededor de las 19:30 horas para cambiarse de ropa, cenar algo y se despidió de todos porque iba “a cuidar su terreno” en el predio conocido como la Joya, el cual es una zona de humedales.

Sin embargo, durante la madrugada la familia de Raymundo se despertó en medio de un alboroto por parte de los vecinos que indicaban que en la zona del manglar había policías golpeando a los invasores, además de que escucharon algunas detonaciones.

“Nos despertaron en la madrugada porque había llegado la policía y nos fuimos a buscar a mi nieto, pero cuando lo encontramos ya estaba agonizando”, dijo.

Presuntamente Raymundo recibió un impacto de bala en la cabeza en medio del enfrentamiento que se desató entre los invasores y los policías que llegaron en un operativo para desalojar el predio.

Entre los vecinos hicieron la “cooperación” para pagar los gastos para el velorio y entierro del joven, quien su único sueño era tener un terreno propio para construirse su casa.