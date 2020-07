[Video] Recomienda alcalde de Zongolica hacer el amor para evitar contagiarse de Covid-19

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, se hizo viral en las redes sociales, luego de que en uno de los videos que comúnmente utiliza para pedir a los pobladores seguir las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19, recomendó hacer el amor como método de prevención.

El video fue difundido en las redes sociales, ya que los usuarios consideraron que hacer un comentario de este tipo, aunque el edil lo consideró un “chascarrillo”, es una falta de respeto, sobre todo por la situación en la que se encuentra actualmente el estado.

Para prevenir contagios de COVID-19, el alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, recomienda "hacer el amor"🤔#1Julio #coronavirus #cuarentena pic.twitter.com/TpsfwyFtFL — Carlos Navarrete (@c_navarreteMX) July 1, 2020

“Sana distancia, no hacer eventos tumultuosos y es muy importante que en estos días tengamos, digamos que la alimentación sana, hacer deporte, hacer el amor es un buen deporte (risas), entonces todo mundo hay que meternos a esto por lo menos de vez en cuando, perdón (risas nuevamente) intentaba hacer un chascarrillo, pero creo que no me salió tanto”, es el mensaje del edil.

El video fue subido a las redes oficiales del Ayuntamiento de Zongolica el pasado 21 de junio, de donde fue eliminado ante las críticas de los usuarios.

Desde el inicio de la pandemia el edil ha hecho uso de las redes sociales para enviar mensajes a la población, sobre todo para pedirles que se atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con ello evitar que el número de contagios incremente en su municipio.

Al corte del 30 de junio Zongolica contaba con 10 casos positivos a Coronavirus y 10 casos sospechosos, sin ningún fallecimiento.