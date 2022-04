[Video] Se manifesta MC en contra de la reforma eléctrica en oficinas de la CFE de Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Integrantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz protestaron frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Boca del Río, para pronunciarse en contra de la Reforma Eléctrica que se discute hoy en la Cámara de Diputados.

El coordinador de la Comisión Operativa del MC en Veracruz, Sergio Gil Rullán asevera que la propuesta impulsada por los diputados de Morena causará afectaciones a los usuarios en caso de ser aprobada.

Señala que se estaría viendo un aumento en más del 54 por ciento en las tarifas y más del 100 por ciento en la contaminación de la generación de energía eléctrica.

Anticipa que la fracción parlamentaria de MC votará en contra de la reforma y no se prevé el apoyo de ninguno de sus militantes.

“Hoy venimos en solidaridad con nuestros diputados con la bancada naranja, hoy están en una de las votaciones más importantes que va a tener este país, que es esta reforma eléctrica toxica por parte del presidente y que hoy va a salir votada en contra, porque la voluntad de la gente es que no le suban la luz, que no contaminemos más, que le apostemos a las energías renovables, y no a los fósiles que ya nos han dejado con daños y preocupaciones”, argumenta.

Es por ello que este día en solidaridad con la bancada de Movimiento Ciudadano, militantes y simpatizantes de este partido estarán llevando a cabo protestas de manera simultaneas en las oficinas de las CFE de diversos municipios de la entidad para generar conciencia de la gente de las consecuencias que implicaría de llegarse aprobarse.

Pues de acuerdo al líder del Movimiento Ciudadano significaría además la eliminación de todos los organismos reguladores y la generación de un monopolio burocrático grande y costoso a cargo del bolsillo de los mexicanos.

“Por eso es que no lo vamos a permitir y por eso desde aquí respaldamos a la bancada Naranja y a todos nuestros diputados federales para que den esa lucha y batalla por el futuro de las y los mexicanos y de los veracruzanos”.

Gil Rullán dice tener confianza en que los legisladores de Movimiento Ciudadano harán su mejor papel este día, por lo que descarta que vayan a venderse o a traicionar a su partido y los intereses de los mexicanos.