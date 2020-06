[Video] Segunda caravana para exigir renuncia de López Obrador

BOCA DEL RÍO, Ver.- Este sábado se llevó a cabo la segunda caravana de automovilistas para exigir la renuncia del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador previo a su segunda visita por el estado.

A bordo de sus automóviles, los ciudadanos pertenecientes al “Frente Nacional AntiAMLO” (FRENA), hicieron sonar el claxon como señal de repudió contra el actual gobierno de Morena y advirtieron que en Veracruz no es bienvenido.

En los automóviles y camionetas, los manifestantes pegaron mantas y cartulinas con consignas contra el ejecutivo estatal que estará en Veracruz este lunes en su segunda gira por el estado.

La caravana inicio en la avenida Juan Pablo con bulevar Manuel Ávila Camacho y recorrió todo el bulevar Ruiz Cortines hasta la Riviera Veracruzana y participaron más de 200 automovilistas.

EN CÓRDOBA

Ciudadanos cordobeses salen en sus autos a las principales calles de la ciudad, exigiendo la renuncia del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, partieron de la ESBAO para nuevamente acabar allí su recorrido.

Un aproximado de 10 autos, con pancartas y uno tras otros, recorrieron las principales calles de Córdoba, pasando por la avenida 11 hasta la calle 21, subiendo por la avenida 2, hasta incorporarse a la avenida 1.

Durante el recorrido se podían oír los claxon de los autos así como leer las consignas que traía cada uno de los carros en sus ventanas y parabrisas.

En entrevista telefónica con uno de los participantes, Omar Kuri, fue cuestionado sobre las presuntas malas acciones que el actual presidente de la República está haciendo, respondió la falta del estado de derecho ya que no reconoce otra ley que no sea la que sale de su boca y así ignorando la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mencionó que otro aspecto son los derechos ciudadanos, pues sólo basta con sospechar de un acto delictivo para poder ir a prisión, donde se te quitan tus bienes, si se te demuestra tu inocencia puedes tener lo que no perdiste.

Fotos: Fernando Coria | El Sol de Córdoba

En el aspecto de la economía, pues no ven justo que personas que no trabajan reciban dinero por parte del Gobierno Federal, "usted trabaja y paga impuestos, usted hace lo que puede para pagar sus impuestos, usted es un flojo que no hace nada y obtiene dinero del gobierno."

Kuri, señaló que en el aspecto del tema de salud, no ven bien el quitar el servicio de Seguro Popular, ya que era un servicio para personas de escasos recursos, el nuevo programa Insabi, no atiende a todos por igual.

Él supo de la pandemia así como todos lo supimos, pero no le importa que la gente sobreviva y sobre todo en la parte de los empleos se queda sin trabajo un millón de personas y eso porque en donde trabajaban tuvieron que cerrar ya que eran pequeños, salones de belleza, peluquerías, pequeños restaurantes

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba