[Video] Taxistas bloquean el bulevar Rafael Cuervo exigen apoyos

VERACRUZ, Ver.- En protesta por el incumplimiento de apoyos prometidos por el gobierno, taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río realizan un bloqueo en el bulevar Rafael Cuervo entorpeciendo la circulación hacia la autopista Veracruz-Cardel.

Se trata de más de mil trabajadores del volante quienes acusan que no hay claridad en la entrega de los apoyos prometidos pues los han hecho esperar varias horas en largas filas y todo para que les diga que no existen registros por lo tanto no les están entrando a todos.

Además de que les prometieron apoyos de 10 mil pesos y únicamente han entregado mil pesos en algunos casos.

Los taxistas mencionaron que son más de 15 mil compañeros afectados por la pandemia del Covid-19 y es urgente que alguien los apoye.

Los choferes del servicio de taxi bloquearon la circulación en ambos sentidos del bulevar Fidel Velázquez a la altura de la plaza comercial Chedraui Las Brisas.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Video: Ingrid Ruiz