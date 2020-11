[Video] "Tenemos hambre", dicen campesinos de Atoyac ante cierre de alcoholera

Boca del Río, Ver.- Campesinos de la región centro exigen el retiro de sellos de clausura de la alcoholera de Atoyac tras advertir que hay más de 3 mil toneladas de caña en riesgo de echarse a perder.

Con pancartas en mano, productores de localidades como Atoyac, Tezonapa, Potrero, Yanga, Cuitláhuac, Paso del Macho, Joachín y Tierra Blanca realizaron una manifestación a las afueras de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) ubicadas en la ciudad de Boca del Río para exigir que reabran la alcoholera ubicada en el municipio de Atoyac.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Según los inconformes, el pasado 8 de octubre autoridades de la PMA procedieron con la clausura de la factoría argumentando que era una fuente de contaminación sin importar que con esto dejaba sin trabajo a miles de personas entre campesinos, cortadores, empleados.

“Queremos que abran la planta, son más de tres mil toneladas de caña tiradas y miles de personas que nos quedamos sin trabajo, no es justo, tenemos hambre y queremos trabajar, estábamos muy contentos trabajando con la alcoholera porque ahí no mantenemos a ningún líder, no nos tienen esperando”, fue parte de la demanda.

Los quejos aseguran que la alcoholera ya presentó sus permisos para trabajar, pero el titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés se niega a retirar los sellos que se pudieron en los portones para impedir el acceso a la fábrica.

#NoticiasVeracruz 🗣️| Campesinos de la región centro exigen el retiro de sellos de clausura de la alcoholera de #Atoyac



Conoce los motivos en https://t.co/Bg0auRdX56

📹: @gerylove80 pic.twitter.com/VT4vAAZazK — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) November 9, 2020

“Somos miles los afectados, nos quitaron nuestra fuente de trabajo en plena pandemia, además de que la operación de la alcoholera es fundamental porque se produce el gel antibacterial que tiene mucha demanda con esto del Covid, exigimos que quiten los sellos, estábamos contentos trabajando y nos vinieron a quitar nuestro trabajo”, demandó la señora Mariela.