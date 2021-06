[Video] Todos los años sufren inundaciones; modifican casas

Vecinos de la calle Bazo de Andrade, de la colonia Constitución del Sumidero, dijeron desconocer el proyecto de reubicación que autoridades municipales anunciaron para evitar que las familias de esa zona sigan en riesgo en cada temporada de lluvias.

Sin embargo, a decir de algunos de los afectados, es una decisión que deberán analizar porque es en esa zona donde se encuentran sus empleos, las escuelas de sus hijos y donde adquirieron sus viviendas.

Allí, los xalapeños han tenido que modificar sus casas ante el temor de perder sus pertenencias, de registrarse una fuerte precipitación pluvial.

En varias, se observan bardas con las que buscan protegerlas y evitar que el agua entre y acabe con sus bienes que aseguran han logrado tener con sacrificio y esfuerzo. En esa calle, hay viviendas que fueron abandonadas y que registran daños estructurales derivado de las inundaciones que por años han padecido.

Mariana García tiene 13 años viviendo en ese lugar, pero asegura que el problema tiene varios años más, y que se ha ido agravando.

Conforme han venido pavimentando, ha subido aquí el nivel (de inundación) nos hemos dado cuenta, porque de hecho cuando llegué, tenía la mitad de mi barda y de ahí puse barandal y ahora ya tenemos que poner la barda cubriendo la casa y es doble barda, está reforzada por lo mismo.

Recordó que el año pasado se inundó y lo perdió todo y hasta la fecha vive con la zozobra. Protección Civil les ha informado que el primer piso no puede ser habitado porque representa un riesgo ante un socavón que se formó por las lluvias.

“Esta vez sí se me metió el agua, pero como ya está el portoncito, nada más fue en el piso, vino la Fuerza Civil y me ayudó a sacar el agua. Abajo éramos mis tres hijas, éramos cinco, arriba es mi hermana, su hijo y mi papá”, explicó al señalar que ya no pueden habitar su planta baja.

Sostuvo que, aunque saben que el gobierno municipal tiene un proyecto de reubicación, oficialmente no saben de qué se trata.

“Hoy vinieron y pregunté y me dijeron que son como 45 viviendas las que están en eso, pero no es algo oficial para nosotros; es cosa de ver, porque aquí corremos un riesgo, sí, pero también ¿a dónde nos vamos a ir? Mis hijas tienen sus escuelas aquí cerca, mi esposo su trabajo, ¿a dónde sería, qué parte?”

Otra vecina, Eva Rodríguez Rodríguez, señaló que además de la inundación otro de los problemas es que la calle está totalmente intransitable y sin salidas. “Cada que llueve nos inundamos, esta vez llegó hasta 1.80 metros, a algunos hasta el techo les llega el agua, otro problema es que nuestra calle no tiene salidas, hemos pedido ayuda, pero nadie ha venido a apoyarnos, hemos estado muy mal, tenemos una calle muy fea”, dijo.

Acusó que a más de un mes de que se vieran afectados por la lluvia registrada en mayo, no ha acudido personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento a realizar la limpieza del lugar.

Sobre la posible reubicación, expuso que no tienen información, aunque sí han observado a personal de Protección Civil en el lugar, “hasta ahorita no tenemos ninguna propuesta”.

“Tendríamos que ver a dónde vamos a estar, que tenemos que estar también perfectamente bien, todo debe estar perfectamente bien porque si nos van a ubicar en algún lugar donde no tenemos lo necesario, también hay que pensarlo”, añadió.

Otra de las vecinas y vecinos de la zona se sumaron al llamado a las autoridades para hacer la limpieza de los resumideros y atender el problema porque varias familias se han visto en la necesidad de dejar sus viviendas ante el riesgo que corren. Tras las gestiones lograron que personal de Parques y Jardines, acudieran a la zona a realizar labores de limpieza, pero siguen a la espera de que personal de CMAS, acuda también a su llamado.

REUBICARÍAN A 45 FAMILIAS ESTE AÑO

El director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, dijo que están buscando en coordinación con dependencias estatales un terreno donde reubicar este mismo año a 45 familias que se encuentran en zonas de alto riesgo y que fueron afectadas con las lluvias de mayo pasado.

“Estamos viendo la posibilidad con el área de Invivienda, Gobierno del Estado, el área de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Protección Civil y nosotros, viendo las posibilidades de ubicar terrenos donde se puede llevar a cabo la reubicación de aproximadamente 45 viviendas que tenemos identificadas con daños y que se requiere ubicar”, dijo Vargas Hernández.

El funcionario municipal dijo que todas son de la zona de Vaso de Andrade y dos más de la calle Hortensia, por lo que están en busca de la zona donde se haría la reubicación.

“Donde hemos estado muy pendientes también y se llevó a cabo un estudio para ver qué se puede hacer, es en la calle privada de Hortensia, donde hay dos viviendas que están en riesgo, están desalojadas, pero hemos estado pendientes de estarlo monitoreando a ver cómo se encuentran y también son de las que se va a ofrecer la reubicación a esas personas”, abundó.

Además, recordó que por las fuertes lluvias y afectaciones del pasado 12 de mayo no se solicitó declaratoria de emergencia, pero sí se está buscando apoyar a las familias.

“No solicitó declaratoria de emergencia la Secretaría del gobierno del estado porque nosotros hacemos la evaluación de daños, se le pasa todo el trámite a la secretaría para que haga la petición, la secretaría optó por no llevar a cabo la solicitud de declaratoria”, dijo.

Por ello el director de PC Xalapa refirió que fue el DIF estatal y la dirección de Protección Civil quien estuvo brindando apoyo a las familias afectadas.