[Video] Una semana,  en paro por falta de maestros en la ESTI 1

VERACRUZ, Ver.- Padres de familia de la Escuela Secundaria técnica Industrial número 1 en la ciudad de Veracruz, cumplieron una semana manifestándose a las afueras del plantel bloqueando la circulación de la calle Urbina en protesta por la falta de maestros.

De acuerdo con Juan Gómez presidente de la Sociedad de Padres de familia de la institución, no hay confianza en la autoridad estatal ya que el problema de la falta de maestros viene desde el ciclo escolar y no han hecho nada al respecto.

No confiamos en la autoridad, hemos estado gestionando en Xalapa y no nos dieron respuesta, todo lo han complicado, dependen mucho de la federación y no se vale, no hay autonomía, los problemas son estatales y hay que ponerle solución, ellos nos dicen que resuelven entre jueves y viernes, pero el problema viene desde el ciclo anterior

Los padres de familia ya han bloqueado en dos ocasiones la avenida Circunvalación y se mantienen a las afueras del plantel, impidiendo la circulación de la Calle Urbina.

Video: Ingrid Ruiz

Los inconformes exigen pronta solución pues amenazan que no se moverán del lugar en tanto n se asigne a los más de 20 maestros que faltan para cubrir 295 materias.

A las afueras del lugar también se encuentra el personal docente y administrativo de la institución, cumpliendo con sus horarios laborales para no salir más afectados de lo que ya están con la ausencia de pagos.