¿Viene crisis por el agua?, aquí te lo decimos

Xalapa, Ver.- El Día Mundial del Medio Ambiente es para reflexionar, conmemorar y regocijarnos de los servicios ambientales con los que todavía contamos y también refrendar el compromiso que tenemos como sociedad de poder recuperar lo que se ha perdido, coincidieron los investigadores del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) Juan Carlos López Acosta y Jorge Antonio Gómez Díaz.

Se debe recordar que el medio ambiente es todo, no es medio, es completo y es tan integral que se requiere ver que los bosques están interconectados con los lagos, lagunas costeras, humedales, bosques, y saber que somos parte de todo, partícipes de esos eslabones.

En opinión de López Acosta, doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, el 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, debería servir para refrendar el compromiso que tenemos como sociedad para recuperar lo que se ha perdido. “Esa es la ideología con la que se empezó a plantear el Día Mundial del Medio Ambiente y que este año empieza con el tema de la restauración de los ecosistemas”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Ecología ¿Cuánto cambió Xalapa en 37 años? Aquí lo puedes ver

La restauración es un proceso de retorno a las funciones ecosistémicas previas a un discurso o un daño por medio del hombre, lo que es muy pertinente porque es una de las áreas de la que dependerá la permanencia del hombre en el planeta.

Añadió que se pensaría que hacer restauración es muy complicado pero no es así, pues se puede empezar con pequeños sitios identificando el tipo de ecosistema en el que vivimos y cuáles son las amenazas y cómo se pueden disminuir y empezar a trabajar a nivel de comunidad, a colaborar en programas de reforestación.

“Hay un montón de pasitos que se pueden llevar a cabo, primero saber dónde estamos, reconocer la problemática, levantar la voz sobre ésta, hacer algunas técnicas para evitar la erosión del suelo, para mantener los cauces de los ríos, que les sea natural monitorear sus recursos naturales como el agua, desde las cuencas altas, donde se puede sembrar árboles y ver cómo se desarrollan, darle seguimiento, que la sociedad nos logremos involucrar en actividades en pro de la conservación y mantenimiento de los recursos naturales".

"Se pueden buscar grupos que nos ayuden a hacer esas técnicas de restauración, juntarnos para hacer un programa de reforestación, llevar especies nativas a zonas que sean adecuadas, grupos de políticos, científicos, gobierno, pueblos originarios, mujeres, todos, pues cada vez que se hace una labor de este estilo da mucho orgullo, ver que un árbol que sembramos hace varios años se mantiene, da un servicio, es muy alentador", asentó.

Opinó que cualquier esfuerzo que ponga en primera línea la restauración es bueno porque a su parecer le hemos quedado a deber porque no se le da seguimiento a los programas, porque adoptar un árbol significa ver cómo crece, ser más comprometido, eso ha faltado.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Parece que el día del ambiente es sólo uno y debería ser continuo, así como lo es la toma de los recursos de la naturaleza, pues no todos los días somos recíprocos, precisó.

Asimismo es importante pasar la voz, no quedarse con la información, insistir en que cuidar las cuencas es importante, cuidar los ríos, el agua, debería ser un tema continuo en nuestras pláticas con todo mundo, a todo nivel y en todo tiempo puede ayudar a concientizar

Opinó que a veces estar en una ciudad puede hacer que uno sienta lejano el bosque, por lo que la gente se siente incapacitada de colaborar, pero es todo lo contrario porque desde las ciudades se puede colaborar disminuyendo nuestra huella al disminuir el consumo de productos.

Concluyó que hay que saber cuidar, esperar y saber que la naturaleza tiene sus propios procesos, también se puede ayudar a que la naturaleza regrese por sí misma a como estaba antes de los disturbios, quitando las exóticas, hay maneras que no son tan complicadas de restaurar. “Hay que tener paciencia, porque eso rendirá frutos para todos nosotros”, puntualizó.

Por su parte, Gómez Díaz, doctor en Geografía, destacó que la fecha es para reflexionar debido a que todos sabemos que el deterioro ambiental continúa, que no ha habido políticas públicas que disminuyan los efectos que se han manifestado a través del desacomodo de la climatología con lluvias atípicas, lo que se refleja en inundaciones y desastres naturales.

Los efectos también se notan en enfermedades como el dengue debido a que los moscos se expandieron hacia zonas más altas. Así como enfermedades que no se conocían y cada vez están más cercanas, como el Covid-19, lo que es un recordatorio de lo que podría venir porque los humanos nos estamos acercando más a zonas donde los virus, bacterias o patógenos han vivido y coexistido durante millones de años con los animales, eso se refleja en problemas de salud como la pandemia.

La fecha es una llamada de atención, de pensar en lo que hacemos y cómo podríamos ayudar porque alrededor de la ciudad se han perdido muchas áreas verdes por lo que ha habido poca filtración de agua al subsuelo, ya que cuando llueve en las zonas pavimentadas, el agua no se infiltra como en las áreas verdes donde va directo a los mantos freáticos y a los ríos, por lo que la escasez de agua se ha hecho presente.

Recordó que los pequeños detalles que desde casa pueden hacer los ciudadanos es cuidar el agua, separar los residuos sólidos, no tirar basura en las calles, así como hacer conciencia que a nuestro alrededor le hacen falta más árboles, por lo que hay que sumarse a las campañas de reforestación, de adoptar áreas naturales, e investigar sobre los efectos de los agroquímicos en los alimentos para tratar de consumir productos locales, así como aprovechar y apropiarse de las áreas verdes porque si se les abandona pueden ser presa fácil de construcciones porque son tierra de nadie. Asimismo conminó a tratar de disfrutar la naturaleza, salir a algún parque y hacerse más sensible con la naturaleza.

Ojalá que este Día Mundial del Medio Ambiente la gente pudiera tomarlo como un día de reflexión y que pudiera disfrutar de un área verde para conocer más de lo que existe a su alrededor y cuidarlo, consideró.





//////

Factores como la deforestación, los cambios de uso de suelo y los nuevos estilos de vida de la ciudadanía están llevando a una crisis hídrica en todo el país, alertó el coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, Juan Cervantes Pérez.

En entrevista el especialista lamentó el desinterés de la ciudadanía por saber de dónde viene el agua, su proceso y cómo cuidarla debido a que la gente se acostumbró a abrir la llave y que el vital líquido caiga.

En ese sentido el investigador mencionó que cada vez hay menor captación de agua para el proceso de infiltración a consecuencia de situaciones como el cambio de uso de suelo y los nuevos estilos de vida que alteran dicho proceso natural.

Foto: Cortesía | Google Maps

Según estudios presentados un pino o árbol es capaz de captar hasta 50 litros de agua por hora en un evento de niebla, pero si quitan la niebla no se adhiere a las hojas de los árboles y por lo tanto no hay infiltración lo que da como consecuencia una menor disponibilidad de agua.

“Pensemos en una zona urbana grande, quizá Xalapa, Boca del Río donde llegan y construyen plazas comerciales, lo que observamos es que una gran área queda deforestada, se cambia por asfalto, por concreto y ese cambio implica muchas cosas; si antes había arena o un poco de pasto, el proceso natural y normal era que el agua de la lluvia que caía en esa zona se infiltraba pero al poner cemento o asfalto lo que hacemos es que el agua fluya y no se infiltre, evidentemente estamos alterando un proceso natural, no hay aprovechamiento adecuado de ella”, indicó.

Además de los cambios de uso de suelo que generan el cambio climático regional los nuevos estilos de vida también están impactando en los procesos de infiltración.

Recordó que hace muchos años las casas del estado de Veracruz estaban construidas con teja y tenían sus caedizos y tubos para la recolección de agua y ahora las modas arquitectónicas, aunque entuban el agua se debe caer a través del drenaje.

“Nos acostumbramos que abrimos la llave de agua de nuestra casa y el agua cae y no nos interesa saber de donde viene, que se hace, hay que repensar algo de lo que se puede hacer, sería volver a captar el agua de lluvia y darle uso en nuestras casas en acciones del quehacer diario, me refiero que podemos captar agua de lluvia para utilizarla en el sanitario para no estarle bajando a la palanca a cada rato o podemos limpiar pisos, se puede utilizar para lavar el auto, pero nuestro estilo de vida implica que hagamos las cosa más fáciles sin analizar lo que hay atrás”, insistió.

El investigador reconoció que no existen estudios para medir cuánta agua subterránea cuenta el país y estimar el tiempo en que se podría agotar de acuerdo al uso, pero es tiempo de que la ciudadanía tome conciencia de la importancia del agua y que empiece a tomar acciones.

“No solo es el llamado a tomar conciencia, sino a tomar acciones verdaderas desde luego la invitación a la gente para analizar en sus casas como podemos reutilizar el agua, cuidarla, no desperdiciar, por ejemplo, en zonas frías a veces dejamos correr el agua fría en lo que llega la caliente pero sería mejor captar esa agua en una cubeta y utilizarla, pequeñas acciones que van haciendo diferencias” dijo.

////

Veracruz, uno de los pocos estados en contar con un marco jurídico pionero en leyes ambientales contando con la Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley Estatal de Protección Ambiental y Reglamentos municipales, sin embargo estás no están siendo tomadas en cuenta y aunado al tema de la falta de concientización sobre el medio ambiente el recurso natural se está agotando.

Guillermo Montealegre Quintero, consultor ambiental de Córdoba explicó que la urbanización es un factor que está acabando con el medio ambiente y aunque esto es un progreso económico no se está tomando en cuenta la naturaleza, “ya no vemos zonas arboladas, sino zonas habitacionales y está bien, pero lo que queremos es que se aplique y se respete el programa de reordenamiento urbano de la ciudad”.

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Cuestionado específicamente en como está la ciudad de Córdoba respecto al medio ambiente, el entrevistado mencionó que se tienen actividades agrícolas, ganaderas y de siembra que se ven afectadas por el desarrollo urbano.

De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la ciudad tiene 206 mil habitantes de los cuales se llega a sacar en promedio todos los días un kilo de basura, multiplicando esto por los desechos industriales, comerciales y del campo llegan a ser toneladas las que desgraciadamente terminan en rellenos sanitarios o rellenos controlados como el del municipio de Cuitláhuac.

“Es importante que las autoridades locales pueda gestionar el relleno sanitario para la zona conurbada Córdoba, Fortín, Amatlán así como Yanga ya que ir a tirar la basura a 40 kilómetros y volver esto representa un impacto a la economía que en lugar de hacer obra pública se pagan refacciones, gasolina y viajes largos para tirar los residuos”.

Montealegre Quintero, expresó que no es necesario esperar a que estos espacios donde lleguen los desechos estén saturados para poder tomar acciones por ello sería una buena idea tener un relleno sanitario en la ciudad pues se estaría ahorrando dinero para poder tener más proyectos en pro del ambiente.

Comentó que estos espacios deben de estar controlados y deben de ser tapados , sin embargo no se hace y estos son temas que van dentro de las leyes que se contemplan para el estado, “cuando pasamos, llegamos a ver zopilotes, no está siendo cubierto, esto es una critica constructiva, insisto para la región deberías de contar con esto propio”.

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Otro tema, fue las multas a las empresas que se vean incurriendo en la ley que resguarda al medio ambiente y este tipo de acciones puede ser investigadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); actividades como hoteles que descarguen en mar, ingenios azucareros que descarguen a arroyos, ríos, plantas industriales y procesadoras de alimentos que emitan gases a la atmósfera, emisión y descarga de contaminantes al suelo y subsuelo, impuesto por tonelada por depósito y/o almacenamiento de residuos, así como basureros a cielo abierto, impuestos por la remediación ambiental en la extracción de materiales para cementeras, caleras, piedras y arena.

“No importa que sea mediana o grande, esto para que la autoridad se vea obliga a verificarlos, hay ruido, polvos, contaminación, hay que denunciar a través de los números que están en la página de la secretaría del medio ambiente así como en la de la PROFEPA, sólo si se dice debe de comprobar sea verdad”.

Otros temas como la movilidad automovilistas son factores que con los gases contaminan el ambiente, por ello en el día Mundial del Medio Ambiente, recomendó hacer conciencia de lo bueno y lo malo que se está haciendo al planeta, preguntando ¿Qué dejaremos para las nuevas generaciones?

///

Por tema de supervivencia, las nuevas generaciones que actualmente cursan la educación básica serán quienes cambien el cuidado del medio ambiente pues la educación ambiental es algo que forma parte del “chip” con el que crecen, expresó Consuelo Selene López Jiménez, bióloga y creadora del proyecto “Oikos”.

Dijo que el Día Mundial del Medio Ambiente es algo que debe de festejarse todos los días pues con los actos humanos está impactando de forma negativa a los recursos naturales, “al menos una vez al año se cree que con este día nos detengamos a pensar que estamos haciendo con el planeta que estaba equilibrado, el ser humano porque actúa de este acto, a través de fotografías tratamos de enfocar”.

Situaciones peligrosas como el no cuidar el agua y el saqueo de los bosques son actos humanos que dañan el medio ambiente, comentó que el agua no se cuida de forma adecuada pues lamentablemente el último glaciar del Pico de Orizaba se está acabando y únicamente se tiene un 40 por ciento de función.

Sobre la tala inmoderada, argumentó que en la Sierra de Zongolica se dan los casos pues existían tiempo atrás se daban apoyo a las personas del lugar , “sin embargo le sacas más a un árbol, pero hay leyes que dicen no se puede traficar especies vegetales y animales porque hay leyes que penalizan, pero no se están aplicando”.





Ecología Conoce alternativas para conmemorar el Día del Medio Ambiente

López Jiménez, dijo que los niños independientemente de traer el chip de tecnología, ya están siendo educados respecto al cuidado del medio ambiente, pero este tema ya no es dado en las escuelas como una materia.

“Les tocó una época esto que los adultos les hicimos daño, se preocupan por el agua que van a tomar, el aire que van a respirar, por no ver a los animales solo en fotografías o a través del internet , todavía se puede rescatar algo”.

La bióloga argumentó como un dato que la masa forestal tardará 25 años en recuperarse, una situación que debía darse desde los años 90 's.

La entrevistada empezó el proyecto “Oikos”, educación ambiental para niños en el jardín de niños de sus hijos y fue en el 2004 cuando inició con más a fondo este movimiento, “veía que ponían a pelear a los grillos, arrancaban las alas de las mariposas, la educación ambiental debe de ser para todos”.

Por la pandemia de coronavirus este tipo de charlas ambientales para los menores fue suspendida pues a decir de la bióloga prefiere las charlas “en vivo”.

Este sábado 5 de junio es el día Mundial del Medio Ambiente y para conmemorar se estará realizando una exposición fotográfica a cargo del también biólogo Adolfo Hernández Flores, se tendrá la proyección de un documental para niños así como un taller de reciclado de camisas para poder ser pintadas con crayolas, una técnica de serigrafía para niños

Con información de Ingrid Ruiz y Guadalupe Castillo