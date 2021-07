Viene de nuevo: coronavirus se triplica en un mes

Xalapa, Ver.-El Covid-19 sigue más vivo que nunca. En tan solo un mes, el número de casos positivos que se registran al día se triplicaron pasando de 94 casos el 1 de junio a 277 nuevos el 30 de junio pasado en la entidad.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud en Veracruz, el mes de junio inició con 61 mil 506 casos confirmados de Covid-19 en la entidad, 30 días más tarde, la cifra que se habían presentado de esta enfermedad era de 65 mil 346; lo que representa un aumento de 3 mil 840 nuevos contagios.

En Xalapa, el número de casos positivos el 1 de junio era 5 mil 267; el 30 de junio sumaban ya 5 mil 774, lo que implica un aumento de 500 nuevos contagios en un mes. Veracruz pasó de 12 mil 676 a 13 mil 695 en el mismo lapso de tiempo, mil 019 casos más en un mes; Coatzacoalcos de 3 mil 858 a 4 mil 158, 300 casos nuevos; Poza Rica de 3 mil 724 a 3 mil 882, 140 casos nuevos y Orizaba de 3 mil 390 a 3 mil 446, 56 casos nuevos en un mes.

La pandemia activa, es decir, el número de personas que estaban cursando la enfermedad también aumentó drásticamente pasando de 502 al inicio del mes a mil 472 al concluir. En tanto, durante el mes de junio 378 veracruzanos fallecieron a causa de esta enfermedad pasando de 9 mil 740 a 10 mil 118 registros en 30 días.

El aumento de los casos de Covid-19 en Veracruz trajo consigo también el aumento en la ocupación hospitalaria. Según los datos del Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave); la entidad empezó el mes de junio con un 13.33 de ocupación de camas en hospitalización general a un 21.02 por ciento.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La ocupación de camas con ventilador en las unidades de cuidados intensivos también aumentó durante el mes pasado pasando del 21.10 por ciento al 25.55 por ciento.

Repunte de casos Covid-19 en Orizaba; en jóvenes de 20 a 39 años

Por relajar las medidas de prevención y la falta de vacunas repuntan los casos de Covid-19 y golpea a personas de entre 20 y 39 años, dijo Juan Del Bosque Márquez, director médico del Sanatorio Rebeca.

El sector de la población que está siendo golpeado por el coronavirus es el de los adolescentes, y en gran porcentaje, “esto no quiere decir que las personas mayores de edad no se estén contagiando", añadió.

Indicó que hay que tener cuidado en no bajar las medidas preventivas como lo son el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, el lavado de manos, utilizar sustancias como cloro o pinol diluido en agua para limpiar superficies y no ir a lugares muy concurridos.

Comentó que el repunte se da primero, por la falta de vacuna a este sector, lo que ha provocado que estén más expuestos; aparte de que son ellos los que se están relajando más, van a los antros.

“Yo veo llenos los lugares de reunión juvenil, hacen fiestas y esto ha provocado que, al estar expuestos por no estar vacunados, se contagien”.

Por fortuna, abundó, la letalidad de la enfermedad no es tan grave como en personas con predisposición como el cáncer, VIH, hipertensión, obesidad, diabetes. No pega tan fuerte a los jóvenes, pero sí ha habido casos complicados e incluso muertes, que están documentadas; “por eso es importante no relajar las medidas", insistió.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Explicó que observa con mucha tristeza que la gente ha perdido la capacidad de asombro, pues noticias como las de la última semana que da a conocer que en Veracruz ha habido 67 muertos, “que es como si se hubiera estrellado en las Cumbres dos camiones y se matará toda la gente, estaríamos asombrados, consternados y tristes; pero ahorita hay 63 muertos en el estado y la gente sigue como si nada”, aseveró.

Detalló que hablar de la variante Delta o de cualquier otra es muy aventurado de su parte y de la mayoría de los médicos, pues la realidad es que no se conoce contra quién estamos peleando. “Es un virus nuevo, sabemos que es hijo del Coronavirus, pero no sabemos si es la cepa 2, 20 o 30 o el Covid-19; realmente no conocemos y aventurarse a decir o ser arrogante al decir que se tiene ese conocimiento es muy aventurado”.

Reveló que la enfermedad, además de causar muerte y dolor en las familias ha causado disminución del flujo económico, hay unos sectores más golpeados que otros, pero consideró que, si se toman precauciones, no tanto como cerrar comercios, sino poner nuevamente sus filtros sanitarios mucho más estrictos, ayudaría mucho más.

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

"Soy médico y he llegado a las tiendas de conveniencia, farmacias grandes o el súper y los filtros están abandonados, ya no toman la temperatura, el gel está arrumbado, la jerga seca y mal puesta, eso se llama relajación e irresponsabilidad", resaltó.

Finalmente consideró que si los comerciantes no quieren que se golpee más la economía deben mantener los filtros sanitarios de manera estricta, “con que hagan eso en todos lados, ayudamos, “incluso también hay que hacerlo en casa", concluyó.

Con información de Mayra Figueiras