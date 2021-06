Ya subió la tortilla, ahora viene incremento al pan

Córdoba, Ver.- Empresarios panaderos podrían reportar un alza en este producto considerado dentro de la canasta básica, pues el aumento en la materia prima como la harina y margarina harán que sea complicado mantener un precio fijo, advirtió José Antonio Mora Farías, empresario del gremio.

“El que suba la tortilla no es sinónimo de que suba el pan, pero es obvio que los insumos básicos no han parado su alza, todo parte desde el tema de la gasolina que sube al igual que el diésel, el tema de la harina, margarinas y demás”, dijo.

Mora Farías dijo que el porcentaje que subirá el pan en la región dependerá de cómo vaya ascendiendo el precio de los insumos, así como de la oferta y la demanda, pues el pan no ha sido muy consumido en esta temporada, señaló. Dijo también que los combustibles como la gasolina y el diésel se ven involucrados en los aumentos, “todo es una cadena, si la estrategia no es aceptada va a repercutir, estamos adheridos la oferta y demanda, aunque el chiste es no perjudicar a los clientes”.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Comentó que en su panadería, ubicada en la zona centro de la ciudad, no se ha dado un alza al precio del pan, sin embargo, algunos centavos sí han aumentado, “traemos un producto en rezago, que es el bolillo, y este equivale a la tortilla a la hora de la comida”.

Aunque el consumo del pan ha ido a la baja, esperanzados de que con la temporada de frío pueda darse una venta más fuerte, pero en tema del precio estarán al pendiente de los ingredientes como margarina, aceite, azúcar y harina.