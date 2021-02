Violencia contra mujeres nadie la para: Sofía Yunes

Xalapa, Ver.- Sofía Yunes Gamboa, aspirante a la candidatura de la diputación local por el distrito 17, con cabecera en Medellín de Bravo, advierte que continúa la violencia política por razones de género y, aunque se han creado leyes, no hay avances. “A las mujeres siguen violentándonos de todas las formas posibles”, expone.

“He sido denostada por mi físico pero me siento fuerte, con la capacidad de afrontar lo que venga. No me quiero bajar porque quiero apoyar a otras mujeres que están en el camino”, sostuvo.

En entrevista con el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía, en Abc Xalapa-Radio, la precandidata por Movimiento Ciudadano, quien contendió en 2017 por la alcaldía del municipio de Soledad de Doblado, recordó las agresiones, insultos y amenazas recibidas a partir de una imagen en redes sociales, las cuales considera “un foco rojo”, pues aunque presentó dos denuncias, a cuatro años, ninguna ha prosperado.

“No hemos avanzado. Aunque se han creado leyes, desgraciadamente no tenemos el alcance o el conocimiento. O no tenemos quién nos ayude a ir a poner una denuncia o no sabemos a qué instancia acudir”, enfatizó.

Su regreso a la política, manifestó, se debe a su interés por legislar en favor de la erradicación de la violencia de género, ante el reto de poder garantizar a cada mujer el poder participar en la política, incluido su derecho a postularse y ejercer cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas.

Entre otros problemas a los cuales deben hacerle frente quienes deciden incursionar en la política, enumeró la denostación, menos apoyos que si se es candidato hombre y ser señaladas como un problema si llegan a ocupar un cargo.

“Desde la campaña pasada he tenido acoso y ahora igual he sido cosificada por hacer deporte y subir fotos a redes sociales. Para que yo pueda demostrar mi capacidad ha sido muy difícil, lo mismo lograr que la gente me escuche y me vea, y hacerla entender que te vistas como te vistas, no tiene nada que ver con tus capacidades”, expuso.

Aunque con esta precandidatura dice tener la fortuna de caminar de manera libre, y como delegada de partido ha tenido la oportunidad de tomar decisiones, también afirma haber recibido denostaciones por cómo se ve físicamente, por ser mujer y por el hecho de pertenecer a una familia de políticos.

No he recibido ningún apoyo, de ninguna organización, de ninguna institución, de absolutamente nadieSofía Yunes Gamboa | aspirante a la candidatura de la diputación local por el distrito 17

Insultos y denuncias

En la entrevista, Sofía Yunes condenó los asesinatos de la exalcaldesa y exdiputada local por Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija, Carla Enríquez Merlín, así como el de la exalcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos. Al respecto, resaltó que es una realidad que viven las candidatas y las mujeres en la política.

Al ahondar en el episodio vivido en 2017, rememoró que inició cuando una fotografía en la cual aparecía de espaldas, con una blusa que tenía el número 4 —fecha de las elecciones en el municipio—, incentivó a la gente a decir que estaba mostrando su cuerpo para hacer proselitismo político.

“Ahí se generó una serie de insultos, pero llegaron a agresiones también y a mensajes en los cuales me decían que me iban a violar, que me iban a matar, que una prostituta no podía ser alcaldesa, entre otras cosas”, evidenció.

La también abogada señaló que llegó el momento en el cual quiso cerrar su página, donde compartía muchas fotos, porque se sintió rebasada, sin ayuda y sin la información necesaria para saber cuáles eran las instancias a las que debía recurrir.

“Ya no podía seguir mostrando contenido de ningún tipo en mi página; aunque solo fuera una foto de mi cara o una imagen del partido, fuera lo que fuera, había un ejército de gente insultándome”, apuntó.

De las denuncias interpuestas, una fue contra un candidato de Morena, quien después le ofreció disculpas y se alejó un tiempo de la política; la otra fue por las agresiones en redes sociales, detalló.

“Lo hice legalmente porque quise sentar un precedente, pero la PGR —Procuraduría General de la República— solo me citó una vez y de ahí solo me dio largas. Era desgastante… La otra denuncia tampoco procedió, a pesar de que mandamos videos y todas las pruebas”.

Puntualizó que hace falta mucho trabajo en la cultura de la denuncia para lograr sentar un precedente y empezar a trabajar sobre ello: “De nada nos sirven las leyes más duras si no las vamos aplicar”, dijo.

Una de sus motivaciones para aspirar a una diputación, declara, es cambiar las leyes para ayudar a las mujeres desde otro ámbito; su motivación, dice, es su hijo de 10 años, quien crecerá en el distrito 17.

Sofía Yunes considera que cuenta con la preparación para representar a su distrito: es abogada, madre de familia, ha trabajado en la política, ha sido empresaria y se dedica a la presentación de ponencias y capacitación en distintos temas, pero especialmente en cuestiones de género.

Para lograr avances, opina, es fundamental trabajar con hombres y mujeres por igual, no nada más con mujeres. También, dice, se debe abonar a lo enseñado en los hogares, a partir de valores.