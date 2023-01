De 100 delitos solo 7 se resuelven en Veracruz, asegura senador

Veracruz, Ver.- Los hechos de violencia registrados en las últimas semanas tanto en Veracruz como en el resto del Estado es el reflejo de la ausencia del Gobierno del Estado en el tema de seguridad, opina el senador veracruzano panista, Julen Rementería del Puerto.

“Lo que tenemos me parece a mí una ausencia del Gobierno del Estado al menos, de una coordinación efectiva para lograr que estos índices de delincuencia se puedan abatir” y condenó la masacre ocurrida en la carretera de Las Bajadas de esta ciudad, donde dentro de un enfrentamiento armado, perdieron la vida una familia completa, entre ellos dos menores de edad.

Califica de terrible que se involucren a las familias, sobre todo los menores de edad, independientemente de los supuestos de que su padre estaba involucrado en actividades ilícitas. “Es terrible y muy lamentable hechos que inclusive sea quien sea pues involucren a familias, niños menores, esto se debe de llamar la atención y condenar, amén de la circunstancia que debería tener la familia, o el padre o quien sea, esto no lo debemos permitir, al final un menor de edad, no puede verse involucrado bajo ninguna circunstancia”, comenta.

Recuerda que hace años no se presentaban de manera repetitiva hechos de inseguridad, incluso el año comenzó con varios sucesos en diversos puntos de la entidad. También consideró que el país es más violento que antes y deben tomarse medidas al respecto.

¿Cuántos casos de delitos se resuelven en Veracruz?

El legislador lamenta que existan datos que en Veracruz, de cada 100 delitos solo 7 se resuelven y la violencia en el Estado de Veracruz vaya en aumento, poniendo en riesgo a los ciudadanos y la llegada de inversiones.

“Se hablaba por ejemplo de algunos datos que sorprenden que pudiera registrarse hasta el 93% de impunidad, entonces estamos hablando de cada 100 delitos en Veracruz por ejemplo no se llevan a juicio, no se detiene a 93 personas de cada 100, solo siete tienen la posibilidad de ser detenidos y entonces esto me parece que es bajísimo y habla de un nivel de inseguridad en los extremos que no debemos permitir en Veracruz”, comenta.

El entrevistado señala que urge una estrategia para combatir la seguridad, porque pareciera que no la hay. A su parecer, Veracruz está gobernado por un grupo de personas que tiene como prioridad el tema político-electoral y no la seguridad ni la buena conducción del Estado y el desarrollo de la economía.

Concluyó que, en materia de seguridad, existe un lastre enorme y una circunstancia muy desfavorable para la población.