Violencia sinfín cobra miles de vidas de veracruzanas

De 2017, cuando surgió el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), a 2019 ha documentado dos mil 143 agresiones, 832 desapariciones, 430 feminicidios, 256 homicidios de mujeres y 686 asesinatos de mujeres. “Es muy complicado el panorama para las mujeres en el estado de Veracruz”, indicó Estela Casados González, coordinadora del OUVMujeres de México.

Mientras en el año 2020 fueron: 536 agresiones, 280 desapariciones, 90 homicidios y 95 feminicidios; de éstos, 70 se dieron en el lapso del confinamiento en atención a la pandemia. Además, hay cuatro registros de transfeminicidios en igual número de municipios.

La activista argentina Victoria Aguirre puntualizó que “la violencia no es un virus y no se combate con una vacuna, sino con educación, con políticas públicas y con prevención”. Es necesario, dijo, que el Estado ponga al alcance de las víctimas de violencia tanto las políticas públicas como presupuesto, para una atención adecuada de los casos.

Local [Video] Familiares y amigos de Montse piden justicia a casi un mes de su muerte

Esto como parte del conversatorio Violencias contra las mujeres en América Latina, en el marco de la contingencia sanitaria, los efectos causados en la vida y libertad de las mujeres y lo que han documentado tres observatorios de violencia contra las mujeres de Argentina, Paraguay y México, organizado por la Universidad Veracruzana,

Estela Casados González recordó que posterior a la tipificación del delito de feminicidio, a nivel nacional, hubo un registro oficial, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que muestra el incremento de los casos. En 2015 se registraron 411, en 2016 fueron 605, en 2017 y 2018 se registraron 742 y 893, respectivamente, mientras en 2019 y en 2020 fueron 942 y 940.

Del total de feminicidios ocurridos en 2020, las entidades con mayores casos son Estado de México, Veracruz y Nuevo León, con 150, 84 y 67, en ese orden. “Lamentablemente Veracruz, junto con los estados que observamos en los primeros lugares, cuentan con una declaratoria de alerta de violencia de género, por el delito de feminicidio”. Sin embargo, este mecanismo “no está funcionando por una serie de particularidades”.

También subrayó la cifra de presuntas víctimas mujeres de homicidios dolosos y culposos para el año 2020 a nivel nacional: dos mil 783. Siendo Guanajuato la entidad con mayor número de carpetas abiertas, en ambos delitos.

Aparecen mantas ofreciendo recompensa por información de Marlon

A la par, aclaró, la sociedad civil elabora una serie de sistematizaciones que retoman esos datos oficiales y los suman a los registros que hacen por su cuenta, y citó ejemplos. En el caso del OUVMujeres registran con una metodología feminista: feminicidios, homicidios de mujeres, desapariciones femeninas, así como tipos y modalidades de violencia.

Por su parte Silvia Ferreyra y Victoria Aguirre hablaron del Observatorio Mumalá “Mujeres, disidencias, derechos” de Argentina, fundado en 2015; ambas subrayaron el cambio de época que se vive en esta región del mundo, específicamente las luchas, logros y pendientes de los movimientos feminista y LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer) en su país. Pero, sobre todo, la “emergencia” que viven, dados los datos de violencia de género.

100 municipios en lista por feminicidio

Veracruz sigue ocupando el segundo lugar nacional en registros de feminicidios, de acuerdo al reporte de Información de Violencia contra las Mujeres.

Además, cuatro demarcaciones de la entidad se encuentran en la lista de los 100 municipios con incidencia de feminicidios en el país.

Las cifras detallan que de enero a abril del año en curso se han registrado en territorio nacional 311 feminicidios, 28 de ellos fueron cometidos en Veracruz, superado únicamente por el Estado de México, donde se reportaron 48.

Los femicidios fueron cometidos de la siguiente manera: 6 enenero, 9 en febrero, 7 en marzo y 6 en abril.

Del total de los feminicidios registrados en la entidad, 26tuvieron como víctimas a mujeres mayores de 18 años y en 2 casos no se especificó la edad.

Estela Casados | Foto: Cortesía | Universidad Veracruzana

Financiarán proyectos de mujeres

Los municipios que se ubican en la lista con mayor incidencia son: Papantla, Emiliano Zapata, Tuxpan y Veracruz.

En este caso se especifica que los municipios se incluyen en la lista dado el número de feminicidios registrados y la incidencia por cada 100mil mujeres de cada demarcación.

Papantla se ubica en la posición número 24 con 3 feminicidios y una incidencia de 3.57 mujeres por cada 100 mil.

Emiliano Zapata se coloca en el número 58, ya que se reportaron2 feminicidios en dicho municipio y se cuenta con una incidencia de 4.53mujeres por cada 100 mil.

La posición número 59 es ocupada por Tuxpan con 2 feminicidios y una incidencia de 2.28 por cada 100 mil mujeres.

El puerto de Veracruz se posiciona en el lugar 60 con el registro de 2 feminicidios. Para este municipio la incidencia es de 0.61 mujeres por cada 100 mil.

Cuestionar desde el arte los feminicidios

Mónica Mayer Lucido, considerada a nivel internacional como la precursora y promotora del arte feminista, compartió que si después de 43 años su proyecto artístico El Tendedero está más vigente que nunca, eso quiere decir que la violencia contra las mujeres no ha disminuido.

Si bien le da gusto que esta sea una herramienta útil para la población, porque como artista significa hacer una pieza que gira de manera maravillosa, por otro lado le da una tristeza horrible, por lo cual su tendedero favorito será cuando lo vean y digan: “A poco hacían estas cosas antes, pero qué bola de incivilizados, como se atrevían a tratar así a las mujeres”.

Mayer Lucido dictó la conferencia magistral “Arte feminista: tres proyectos personales”, como parte de las actividades del Encuentro Artes UV 2021.

El tendedero | Foto: Cortesía | Víctor Lerma

La creadora mexicana explicó que para que un trabajo artístico sea propositivo y revolucionario, tiene que plantear una propuesta política y artística; por ello se ha interesado por el arte feminista, por el lado político que tiene. “Me interesa trabajar con formas que cuestionan el arte, quiero cuestionar desde el arte por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para quién y desde dónde lo hacemos; me interesa la relación con el público, no plantearle un arte absoluto y que sea sólo contemplativo".

Me interesan las formas de distribución, no sólo los museos y galerías, debemos salir a las calles, utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, encontrar distintas formas para que el arte salga no sólo en los espacios tradicionales

El arte feminista, en su opinión, es todo aquel que proviene de quien se asume como artista feminista, es decir, lo que entre todas y todos definimos qué es. “Quiero que mi arte feminista tenga una temática que aborde cuestiones de género, feminista, y desde aquí podemos hablar del que sea, podemos abordar todas las temáticas que se nos ocurran”.

Como parte de la charla, compartió con los asistentes tres de sus proyectos que conjuntan las ideas del arte feminista: El Tendedero (1978), Maternidades secuestradas y Archiva.

El Tendedero inició en 1978 en el Museo de Arte Moderno, el tema primordial era la ciudad y se le ocurrió abordar un tema relevante en ese momento: el acoso en el transporte público, situación que estaba naturalizada, por lo que no se hablaba de ella.

Este proyecto ha sido expuesto en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Japón, así como en varios museos, universidades, planteles educativos y ciudades de México; donde ha servido para visibilizar y denunciar la violencia que viven las mujeres.

“El Tendedero es una pieza que funciona en espacios pedagógicos, de activismo y en museos; han surgido muchos tipos, algunos los he asesorado y otros se han dado libremente, convirtiéndose en una herramienta que ha sido usada de diferentes maneras”.

Maternidades secuestradas es una pieza que empezó a hacer mientras trabaja en algunos archivos y conversaba con activistas y artistas, después ellas conformarían sus grupos para hablar con otras mujeres sobre qué es una maternidad secuestrada. “En nuestro país la peor maternidad secuestrada es cuando te desaparecen o matan a tus hijos”.

Cultura Jovencita xalapeña compone canciones feministas

Archiva. Obras maestras del arte feminista en México también es resultado de visitar el archivo de Ana Victoria Jiménez y de cuestionarse por qué en los grandes libros de arte universal no se incluyen a artistas mujeres y latinoamericanas. “Si nosotros no entramos en sus narrativas, vamos a hacer las nuestras, lo digo como artista mexicana y latinoamericana; si no hacemos nuestras propias historias nadie las hará, por eso hice mi archivo de obras de arte feminista mexicano, no tengo a todas, pero es una investigación de la que pueden entrar y salir experiencias.”

El objetivo principal es que cada artista construya paulatinamente sus propios archivos porque todas y cada una de las historias son importantes y deben ser escritas.

Concluyó que le gustaría que el arte feminista ingresara al feminismo y al arte contemporáneo porque generalmente, en el feminismo ha notado que el arte y la cultura siempre se dejan al final, en vez de entender que la revolución planteada desde el feminismo es un cambio desde lo cultural. “El arte es una de sus principales herramientas, entonces tendríamos que encontrar maneras de que el arte sea una parte íntegra del movimiento”

Con información de Itzel Molina