Gobernador o secretarios de despacho no podrán asistir a evento de Claudia Sheinbaum

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez habló sobre el cierre de gira por el país de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. Al respecto, dijo que ni él ni los secretarios de despacho y subsecretarios del Gobierno del Estado podrán asistir.

¿Por qué Cuitláhuac García Jiménez no asistirá al evento de Claudia Sheinbaum?

A pregunta directa reconoció que él no podrá asistir a este cierra de gira, dado que firmó ante el Consejo Nacional de Morena, un acuerdo en donde se comprometió a no interferir en el proceso interno de su partido ni mostrar apoyo por alguno de los aspirantes a encabezar la defensa de la Cuarta Transformación.

“No puedo, aunque la Constitución me lo permitiría porque es domingo, pero firmamos un acuerdo en el que los gobernadores nos comprometíamos a no mostrar públicamente nuestro apoyo, entonces no puedo ir, ni tampoco los secretarios, ni tampoco los subsecretarios, se los recuerdo”.

Este domingo, la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiunbaum Pardo estará en Xalapa como parte del cierre de sus actividades y asambleas informativas por el país.

La aspirante a la candidatura a la presidencia de la República presidirá un magno evento en su mayoría con mujeres de todo el estado e incluso estados vecinos, como parte del cierre de campaña del proceso interno del partido Morena.

El próximo domingo 27 de agosto, la aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum estará en Xalapa en el Velódromo Internacional.

Está previsto que el evento inicie a las 14 horas, para encabezar uno de los actos de cierre de su gira a nivel nacional.