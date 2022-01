¿Visitarás San Juan de Ulúa?, por estas razones podría estar cerrado

Veracruz, Ver.- Luego de que en redes sociales, turistas y residentes se quejaran de que la fortaleza de San Juan de Ulúa permaneció cerrada el viernes y sábado, el director del recinto, Porfirio Castro Cruz rechaza que la medida se haya aplicado porque detectaron contagios de Covid-19 entre el personal.

Destaca que la Fortaleza cerró el fin de semana para darle mantenimiento al puente y rejas de acceso, luego del paso de los recientes eventos de norte.

Sin embargo, lo cierto es que este lunes tuvo la confirmación de un trabajador que dio positivo, pero su caso no comprometió las labores del lugar.

Pues explica que el trabajador estaba de vacaciones desde el pasado 15 de enero, notificando su condición luego de acudir al médico.

Asegura que como encargado del lugar está siendo estrictamente cuidadoso en seguir los protocolos sanitarios como el no permitir que algún trabajador ingrese o presente con algún malestar de vías respiratorias por menor que sea.

“Al final de cuentas si tu llegas y yo te veo sospechoso que pudieras sentirte mal, inmediatamente te mando a tu servicio médico porque yo no me puedo arriesgar a que mientras se confirma ese trabajador ya tuvo contacto con todos nosotros, entonces ese es parte de los protocolos que seguimos desde checar la temperatura, ver que no traigas gripa o estornudos y si llegas así no se te permite el acceso desde la reja principal, pero si estando adentro empiezas a mostrar un síntoma que te vea se te vuelve a checar la temperatura y si sales con la temperatura afectada se te pide que te retires”, explica.

Es así como el director del sitio histórico, confirma que a partir de este martes, el San Juan de Ulúa reabriría sus puertas en los días establecidos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, cerrando jueves y domingo. Advierte que en caso de que llegara a presentar algún contagio entre el personal se cerraría el inmueble.