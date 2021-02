Vitrinas empolvadas y restaurantes sin comensales

VERACRUZ, Ver., 3 de febrero.- Cortinas metálicas abajo, anuncios de venta o renta colocados al frente de las fachadas de locales comerciales y vitrinas vacías con cristales empolvados es el panorama que se observa en varias calles de la ciudad de Veracruz, herencia de la pandemia de Covid-19 que desde marzo del 2020 no da tregua.

Representantes de cámaras empresariales coinciden sobre la crisis que ha causado la emergencia sanitaria, que en los primeros meses obligó al cierre de actividades no esenciales para reducir el riesgo de contagio.

Desde entonces, las reaperturas han sido difíciles, con altibajos por la crisis económica y la adaptación a una nueva normalidad, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en la zona conurbada, José Antonio Mendoza.

El líder empresarial señaló que los reportes recibidos en el organismo indican que son 6 mil 230 negocios cerrados en todo el estado de Veracruz, para sumar una pérdida de 60 mil empleos en 10 meses.

En lo que va de enero de este año han cerrado 230 negocios sus puertas de manera definitiva, solo en el puerto de Veracruz y municipios circunvecinos que integran la delegación local de Canaco, debido a la pandemia de Covid-19 y las últimas alertas preventivas decretadas por el gobierno del estado.

Para el representante de la Canaco-Servytur parte de las consecuencias se debe a la insensibilidad que han mostrado las autoridades de trabajar en conjunto con la iniciativa privada para brindar incentivos fiscales que permitan a las empresas mantenerse a flote.

Se suma la falta de sensibilidad para crear una estrategia eficiente para prevenir contagios, que evite que se sigan causando afectaciones a los empresarios formalmente establecidos, agregó.

En ese sentido, señaló que acciones como los cierres viales en 84 municipios del estado, incluido el puerto de Veracruz, no ofrece ninguna solución para evitar los contagios de covid, pero sí afecta a los empresarios.

Seguimos en un a franca debacle en todo el sector comercio, todo derivado de la pandemia, ahora con esta situación de cierre, en donde las autoridades están solicitando un cierre en un periodo bastante grande, esto provoca que los negocios que ya estaban fracturados comiencen a cerrar sus puertas.

José Antonio Mendoza, refirió que solo los negocios dedicados al ramo de la salud, así como a la venta de alimentos y bebidas y artículos de primera necesidad han podido sortear la crisis económica.

El resto de los giros comerciales no han corrido con la misma suerte como son mueblerías, tiendas de ropa, zapaterías, entre otros, pues la fluidez del circulante sigue reducida y la gente está siendo cuidadosa con sus gastos.

El último repunte que tuvo el sector comercial fue en noviembre con el Buen Fin, pero desde diciembre la situación ha venido en declive y ha empeorado en las últimas semanas con las recientes medidas.

“Estamos hablado hasta este día que 6 mil 230 negocios cerrados y esto cada vez estamos peor y en lugar de ayudar nos perjudica esto de los cierres. Nos ha llevado a algunos negocios al cierre y también al despido de algunos trabajadores de los negocios que han estado cerrando (…) No se han tomado medidas que los organismos empresariales estamos mandando un comunicado al gobierno estatal para que ve de qué manera vamos a poder trabajar y levantar la economía”, dijo el líder de los comerciantes organizados.

"PANORAMA NO ES ALENTADOR"

Pese al escenario descrito por empresarios veracruzanos, para autoridades locales el panorama es complicado, pero no del todo desalentador.

El director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Jesús Saenz Barradas, dijo que con todo y la crisis, las empresas que abrieron durante el 2020 fueron 20 por ciento más que los cierres.

Señaló que solo este año se han presentado entre 10 y 15 solicitudes para obtener licencias para abrir nuevos restaurantes, bares, hoteles y moteles en el municipio.

Del mismo modo, destacó la destreza y empuje de los empresarios, que en medio de la pandemia optaron por adaptarse y reinventarse para evitar los cierres de sus negocios, algunos ofreciendo otro tipo de productos, otros cambiando de giros y otros más ofreciendo servicios a domicilio.

Tenemos más aperturas que cierres, a lo mejor hubo gente que cambió de giro pero si podemos decir que fue más la apertura de negocios en cualquier tipo de giro que en los cierres… Muchos mutaron, otros cambiaron de giro, pero la verdad es que si hubo más aperturas.

Aunque destacó que la mayoría de los empresarios han atendido las instrucciones de autoridades para mantener las medidas anticovid, durante el 2020 se tuvieron que aplicar 90 clausuras preventivas a negocios que incumplieron con normas como la sana distancia, el uso de cubreboca y el respeto en el aforo o los horarios, cifra que para el 2021 ha sido de 8 clausuras.

Pese a todo lo mencionado por autoridades municipales, empresarios reprochan que el impacto de la crisis pudo ser menor si se atendieran las peticiones de la iniciativa privada, que ve un 2021 complicado y similar al año pasado.

SAN VALENTÍN Y SEMANA SANTA, CRUCIALES: CANIRAC

CÓRDOBA, Ver., 3 de febrero.– David Castañeda Roldán, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la zona centro, dijo que serán el 14 de febrero y Semana Santa temporadas cruciales para ver la estabilidad del sector restaurantero.

En entrevista telefónica, el vicepresidente de la Cámara informó que son tres los restaurantes adheridos a la Canirac los que han cerrado sus cortinas definitivamente, pues se resportó que la situación económica era insostenible, estos se ubicaban en la zona norte y sur de la ciudad; se prevé el cierre de más establecimientos de comida para este 2021 y muchos de los empresarios del ramos están esperanzados por las fechas altas.

Ya de por sí veníamos arrastrando la restricción de horarios que es a las 22:00 horas y aunque en apariencia golpea a los que laboran luego de esa hora, en general el cliente se ha visto retraído y es cierto que el servicio a domicilio en restaurantes establecidos aumentó.

Cuestionado sobre el cierre de más locales de comida, Castañeda Roldán afirmó que la situación puede darse, sin embargo este panorama se podría definir luego de Semana Santa, pues con la fecha próxima que es el 14 de febrero y la temporada antes mencionada, “quizá es pronto para decir, si en esto se ve un repunte, a lo mejor podremos estar estable, lo crítico sería después de la semana santa”.

Pese a que el año pasado, en temporada de Semana Santa se estaban dando ya las medidas de sanidad pues la pandemia de Covid-19 estaba en la República Mexicana, tuvieron un repunte del 40 por ciento, pero para este 2021 este porcentaje será mucho más bajo.

Otro de los aspectos que está mermando la situación presencial de los restaurantes pese a las medidas como reducción de mesas y a su vez la baja de comensales en instalaciones, los servicios a domicilio son desventajas pues las ofertas que realizan y la cotización de precios diferentes así como el no generar pagos de impuestos afecta al sector.

El vicepresidente mencionó que las cocinas no formales “pegaron” un 60 por ciento en las zona que comprende las Altas Montañas, “Ahí sería difícil decir cuántas, pues no se lleva un control, como empresas nos pega bastante, nos obliga a poner estrategias y fortalecernos como gremio, hay mucha competencia, nosotros no somos ajenos al emprendimiento pero los invitamos a que se formalicen”.

Castañeda Roldán vislumbró un año sombrío, pues también nuevos conceptos de comida como el servicio a domicilio y otros aspectos están siendo competencia desleal para los ya establecidos que aunque no son nuevos están surgiendo nuevamente.

