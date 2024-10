Xalapeños añoran el tren y encuentran ventaja ante el tráfico; “nos molesta más el ruido de miles de autos”

En Veracruz, el regreso de los trenes de pasajeros a la Ciudad de México es un proyecto que ilusiona a varios sectores quienes consideran que podría reactivar la economía de las comunidades por donde transitaría. Sin embargo, también plantea interrogantes de cómo se financiará el poner en marcha este transporte, que es uno de los principales proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Piden que sea mixto, que lleve pasajeros y mercancías

Fernando Arana Watty, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEMX), opina que habrá que estudiar para saber si es viable económicamente regresar el servicio de tren de pasajeros de la Ciudad de México al puerto de Veracruz . “Hay que ver qué tipo de tren es, de cuánto será la inversión, el tiempo de traslado y el costo del boleto para poder saber si tendrá demanda”.

Considera que si este transporte se establece como mixto, es decir, con capacidad de transportar pasajeros y mercancías del puerto de Veracruz a Ciudad de México será importante porque así se podría eliminar un poco el uso de tanto tráiler y habría menos accidentes. Sin embargo, precisa que se deben analizar los costos del proyecto, del cuidado de las vías y el tema de los asaltos, “pero si todo eso se resuelve sí lo vemos como algo interesante”, dijo.

Aún así, advierte de la necesidad de hacerlo viable financieramente ya que de solo abarcar el tema turístico se corre el riesgo de que no sea financiable. “La población optará por un camión de pasajeros o avión”.

El presidente del CEMX destacó que de consolidarse, el proyecto beneficiaría a todas las comunidades por dónde pasaría ya que podrían mover mejor su mercancía. “Yo creo que así sería un buen proyecto y se reactivaría a las comunidades por donde pasaría”.

Subraya que hay que buscar las formas para que este proyecto sea financiable y represente un beneficio para las familias, empresas que podrían mover su mercancía y para el gobierno para que recupere su inversión en el menor tiempo posible. “Es más podría hacerse una conexión al aeropuerto de Veracruz para quienes vayan a viajar en ese trasporte lleguen en el tren, es una posibilidad”, dijo.

Nos ilusiona el regreso del tren

María Victoria Rodríguez López, hija de un ferrocarrilero que trabajó 30 años reparando las vías del tren en la zona de Xalapa, comenta que le hace mucha ilusión que regrese este transporte, “porque desde pequeña viajaba en tren tanto a Veracruz como a Puebla, porque los compañeros de mi padre nos llevaban a recorrer todo el trayecto”.

María Victoria Rodríguez López, hija de un ferrocarrilero que trabajó 30 años reparando las vías del tren | Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Su familia, que es ferrocarrilera, habita a un costado de las vías del tren en la zona de Rébsamen, en esta capital, “estos eran casetas que entregó la empresa, Ferrocarriles de México, a su padre y a otros compañeros para que vivieran en ellas y así pudieran realizar su trabajo cotidiano.

Es por eso que escuchar que se pretende recuperar el transporte de pasajeros que pase por Xalapa y vaya al puerto a Veracruz, dice que la ilusiona mucho porque representa una mejoría y más empleos para personas que se integren al proyecto. “Es parte de la vida de mi familia porque nuestro padre fue un ferrocarrilero orgulloso y que sufrió mucho cuando desapareció su fuente de empleo y murió con esa tristeza, por lo que a nosotros nos emociona el proyecto, ojalá y pueda llevarse a cabo”.

Carlos Hernández Solís, quien tiene su negocio de talacheria a un costado de la vía del tren en la colonia Ferrocarrilera, explica que sería muy bueno el retorno del servicio de pasajeros, “me gustaría poder viajar en él, pero mejor no hay que hacerse ilusiones porque los gobernantes suelen hacer promesas que no cumplen”.

Sin embargo, dijo que le parece que se podría reactivar la economía de las poblaciones por las que pasaría porque así era antes, “mi padre me cuenta que viajaba a Veracruz y era una aventura que ya no se puede vivir tras su desaparición”, comenta.

Se tendría que esperar a ver cuáles son las condiciones, si utilizarán las vías que ya están y analizar el costo-beneficio | Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Conexión con el aeropuerto

El economista Lino Perea Flores, señala que este proyecto tendría que ser subsidiado por el gobierno federal porque será complicado que dada la inversión que representará sea autofinanciable.

Dice que aun cuando todavía no se conoce el proyecto, se tendría que esperar a ver cuáles son las condiciones, si utilizarán las vías que ya están y analizar el costo-beneficio que tendría regresar el transporte de pasajeros de la Ciudad de México a Veracruz.

Considera que es un buen proyecto porque él elaboró un proyecto para reactivar el tren de Xalapa a Veracruz para que llegará entre otros puntos al aeropuerto para y sea un sistema que conecte los diferentes transportes que utiliza la población, porque de lo contrario sea muy caro, “supongo que habrá que rehabilitar las vías del tren por lo que hay que esperar a conocer los detalles económicos de este plan”, dijo.

Diputados federales a favor

Sobre este tema, Sergio Gil Rullán, diputado federal de Veracruz del partido Movimiento Ciudadano resaltó que están decididos a apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo y bienestar de la nación.

Dijo que hablar de trenes de pasajeros es hablar de empresarios, de la sociedad y ecologistas. “Este transporte no solo facilitará la movilidad de miles de personas, sino que también será un modelo que impulsará la economía local”.

Instó a lograr un modelo ferroviario eficiente, moderno y de bajo costo, accesible. “Queremos que este sistema sea una opción viable y económica para la población”, destacó.

Dijo que esta reforma debe reivindicar la historia y que apoyar la reforma no implica dar cheques en blanco. “porque no podemos permitir proyectos faraónicos, frívolos, opacos, ni ecocidas. Exigimos transparencia y rendición de cuentas en cada paso del proceso”.

Diputados comentan que recuperar los trenes de pasajeros significa conectar Veracruz con Coatzacoalcos, y éste con el interoceánico, y a su vez con el tren maya | Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Resalta que recuperar los trenes de pasajeros significa conectar Veracruz con Coatzacoalcos, y éste con el interoceánico, y a su vez con el tren maya. “Este proyecto no solo recupera la historia, sino que también promueve el desarrollo y la conexión regional”, concluyó.

Por su parte, la diputada federal Lorena Piñón Rivera (PRI) manifestó su voto a favor de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política para devolver al Estado la facultad de establecer y operar trenes de pasajeros.

La legisladora veracruzana expuso en un comunicado que "esta reforma constitucional honra al estado de Veracruz, tierra que vio nacer el primer ferrocarril de México en 1850, y esta ruta se encuentra lista para ser nuevamente protagonista de una nueva era del transporte ferroviario".

