Xalapa no entra a la nueva normalidad; el semáforo está en rojo

Xalapa, Ver.- Para evitar mayor propagación de contagios se publicó en Gaceta Municipal que a partir de ayer en Xalapa no se podrán reanudar las actividades escolares, la movilización en espacios públicos, así como las actividades laborales no esenciales de su población.

Se precisa que se mantiene vigente la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones, así como sus derivados en envase abierto, cerrado o preparado, todos los días viernes, sábados y domingos durante las 24 horas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PM/007/2020, publicado el 15 de mayo en la Gaceta Municipal.

Asimismo, que los días lunes, martes, miércoles y jueves se limitará la venta de bebidas alcohólicas exclusivamente al horario de 12 a 17 horas, exhortando a los establecimientos mercantiles que expendan este tipo de productos a establecer ventas limitadas por persona.

En tal sentido, y con la finalidad de evitar la aglomeración de personas y que se continúe con la reducción de la movilidad de las mismas, evitar la propagación y contagio de la enfermedad Covid-19, y así coadyuvar en la disminución del pico de contagios, con el objeto de salvaguardar la salud, la seguridad e integridad física de todas y todos los habitantes y transeúntes, se señala que no habrá modificación en esas medidas.

Expone que aun cuando la Jornada Nacional de Sana Distancia haya tenido como vigencia hasta el 30 de mayo, en el estado el pico de la epidemia aún no se ha alcanzado, y toda vez que el municipio de Xalapa no está contemplado dentro de los “Municipios de la Esperanza”, señalados por la Federación, se mantienen como medidas precautorias para proteger la vida y la salud de la población la suspensión temporal de actividades económicas, sociales y giros comerciales no esenciales.