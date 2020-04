Xalapa realizó inversión histórica en obra pública en 2019

Xalapa, Ver.- Durante el ejercicio fiscal 2019, el Gobierno Municipal de Xalapa realizó una inversión histórica en obra pública y aplicó de forma honesta y transparente los fondos federales, pues de 202 trabajos de infraestructura programados, las empresas contratadas por el Ayuntamiento concluyeron 200 de forma adecuada, afirmó el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este martes.

Tras la presentación del cierre del ejercicio del Programa de General de Inversión de Obras y Acciones 2019 que realizó la tesorera Dolores Emelia Valenzuela Ponce, el Edil destacó que la inversión de aproximadamente 300 millones de pesos en obra pública en Xalapa nunca antes se había hecho.

Prácticamente, reiteró, todos los procesos se terminaron conforme a lo programado, pues de 202 obras se concluyeron 200 y en dos casos se rescindieron los contratos por atrasos de las empresas: un drenaje sanitario, que terminó el Ayuntamiento con personal y recursos propios, y un conjunto de cuartos-dormitorio, que está en proceso de finalización.

Hipólito Rodríguez explicó que una buena parte del reintegro financiero que se debe hacer a la Federación obedece a ahorros y economías obtenidos en los procesos de licitación que, por los plazos legales y normatividad, no se pudieron reasignar; sin embargo, al regresarlos a la administración federal, los fondos permitirán atender más necesidades del pueblo de México.

El Presidente Municipal reiteró que el Ayuntamiento actúa con honestidad y transparencia, y si el recurso no se ejerce, se regresa; no se manipulan cifras para que no haya reintegros.

La directora de Obras Públicas, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, explicó que en lo que corresponde al ejercicio 2019, se comprometieron las 202 obras que en su momento autorizaron los integrantes del Cabildo y del Consejo de Desarrollo Municipal.

De este total, 24 se finiquitaron hasta el 31 de diciembre y 143 durante el primer trimestre de 2020, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades y los Municipios.

La funcionaria destacó que al 31 de marzo se pagaron cada una de las estimaciones y finiquitos de las 200 obras concluidas al 31 de diciembre, las cuales se encuentran terminadas y operando: “Todas estas obras se ejecutaron y pagaron conforme a los alcances previstos y programados. De las 202 obras programadas, se ejecutaron y terminaron 201 en sus alcances programados, es decir, 99.5 por ciento”.

Por otra parte, Sulekey Citlalli Hernández presentó el informe del estado de la obra pública correspondiente a marzo de 2020, el cual se reportó sin movimiento para su remisión al Congreso del Estado.

De manera unánime se aprobó el acta de la Sesión Ordinaria del 31 de marzo, y por mayoría, los estados financieros correspondientes al mismo mes para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado. También se presentó el informe de actividades de marzo del Secretario del Ayuntamiento.