Xalapa ya es la cuarta ciudad con mayor número de contagios de coronavirus

A 2 mil 137 defunciones llegó la cifra en Veracruz por el Covid-19, destacó la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, al dar a conocer las cifras con fecha de este 16 de julio

En la rueda de prensa nocturna destacó que a nivel nacional los casos positivos ascienden a 324 mil 41, mientras que Veracruz alcanzó los 15 mil 380.

Sin embargo, precisó que se consideran activos mil 528. “Que son los que tienen mayor probabilidad de propagar el contagio, ya que iniciaron la enfermedad en los últimos 14 días”, dijo.

Asimismo, dijo que los casos estudiados ascienden a 26 mil 588, de los cuales 8 mil 199 dieron negativo y están en investigación 3 mil 9.

Dio a conocer que los municipios con mayor casos identificados son Veracruz con 4 mil 91, seguido en fila por Coatzacoalcos con 1212, Córdoba con 962, Poza Rica llegó a 790 y Xalapa con 788, mientras que más atrás se encuentran Minatitlán con 587, Boca del Río (447), Orizaba (437), Fortín 245 y Medellín con 175.

Roberto Ramos Alor, titular de la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por comentarios que publican en redes sociales en referencia a tratar y curar la enfermedad. “Hago un llamado puntual a las personas que inician con síntomas sospechosos y en vez de solicitar asistencia al Sector Salud van a la farmacia y compran medicamentos que leen en redes sociales donde les dicen que sirven para atacar esta y eso significa poner en riesgo su salud, además que con eso provocan desabasto de ciertas medicinas que necesitan otras personas”, dijo, además que autorecetarse puede tener complicaciones que podrían tener un desenlace fatal.

Resaltó que a la ciudadanía se le olvidó de las reglas para evitar un contagio del mal. “Observamos que desmedidamente salió mucha gente a la calle y parece que se olvidaron de las reglas elementales, básicas como las sana distancia y el lavado de manos”.

Llamó a la población a no creer en noticias falsas. “Les pedimos que no sean víctimas de las noticias falsas. No caigan en pánicos y no difundan algo que es validado por la OMS o los gobiernos federal y del estado”.

También las autoridades dieron consejos para que la población que se mantienen en confinamiento haga sus actividades pero sin poner en riesgo a los niños. “Desde marzo los niños están en casa y deben estar a salvo hasta que se restablezca la actividad escolar”.

Se comentó que se debe estar atentos para evitar accidentes como ahogamientos, caídas, quemaduras, envenenamientos, asfixias e intoxicaciones.