Xalapeñas narran cómo les va por el Covid-19; unas con estrés, otras igual que antes

Xalapa, Ver.- Con la declaratoria de la fase 2 de la contingencia sanitaria por el Covid-19, las autoridades sanitarias emitieron recomendaciones de limpieza para evitar la propagación del virus cuando se hacen las compras de alimentos. En Xalapa, así como hay quienes extreman cuidados, otros ni siquiera saben que hay protocolos específicos.

En entrevista, la profesora Dulce Polanco, quien ha podido hacer cuarentena, compartió que desde el 24 de marzo y hasta el 14 de abril sólo dos veces ha salido de su casa para adquirir verduras y frutas, las cuales, atendiendo las indicaciones, lavó con agua y jabón, las secó y posteriormente les pasó un trapo con cloro. También tuvo necesidad de surtir su despensa y cada producto que entró a su casa, afirma, fue sanitizado.

Con voz entrecortada, dijo que ella sí tiene miedo de enfermarse porque aunque tiene 44 años, es hipertensa.

Local Ante falta de equipo, médicos de Veracruz se hacen trajes con bolsas de basura

He padecido mucho estrés y ansiedad. Y no sé si soy la única y necesito psicólogo, pero cuando he salido todo lo hago muy rápido, quiero volver a la casa lo más pronto posible, porque yo que disfruto tanto el aire y el viento ahora les temo. Tengo la sensación de que ahí está el virus

“Con mucha pena lo digo, yo sí hice compras de pánico, por eso he podido estar más resguardada. También compré dos paquetes de cubrebocas, unos guantes y alcohol”, indicó.

SALIR LO MENOS POSIBLE

Contrario a las modificaciones que la docente ha hecho a su vida, doña Argelia Pérez, ama de casa de 64 años de edad, dice que todo se lo deja a Dios y continúa con sus mismos hábitos:

Mis hijos son los que me surten mi despensa y los domingos me compran mis verduras. A mi marido le falta poco para jubilarse, pero mientras le dijeron que no fuera a trabajar, entonces si quiero algo de la tienda, él va, pero latas y alimentos que están en bolsa así los guardo. No los lavo ni nada. Lo demás lo lavo cuando lo voy a usar. No sabía que hay que usar cloro ni nada de eso, y pues ya, que sea lo que el Señor quiera

Doña Martha Marín también se define como una “mujer de fe”. Ella trabaja con dos familias en el aseo de casas, pero por ser diabética y tener muchos años laborando para las mismas personas, le dieron los días de cuarentena y su salario. Sabe que es población de riesgo y no sale. Su hijo se encarga de hacer las compras, regularmente en las tiendas de abarrotes de su propia colonia, donde ha comprobado que todo es más barato. Ella, igual que doña Argelia, lava sus productos hasta que los va a usar, “porque casi no tenemos agua. Desde que empezó el tandeo, ya hubo una semana que solo tuvimos agua dos días. Hago lo que puedo y primero Dios vamos a salir bien librados”.

En el caso de Ana María Ruiz, joven artista vegetariana, adquiere sus productos con varios vendedores que dan servicio a domicilio.

Yo no he salido para nada desde finales de marzo. Como vivo en el centro de la ciudad, no he tenido que pagar cargos extra por el envío. Sí sanitizo los productos, pero no he caído en pánico. Vivo sola y hacer ‘home office’ me mantiene muy ocupada, incluso le dedico más tiempo de lo normal, pero lo tomo por el lado amable, no pienso en el virus y mantengo una actitud positiva, algo que me parece fundamental para poder afrontar esta crisis, no solo a mí sino a todas las personas