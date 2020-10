¿Tienes que hacer trámites en el Registro Civil?, te esperan filas de horas

Ciudadanos de diferentes municipios veracruzanos que requieren de una copia certificada del Acta de Nacimiento, y que no la pueden obtener en sus regiones debido a que el documento no está digitalizado o no se encuentra en libros de registro, deben acudir a las oficinas de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz, y realizar fila de hasta 6 horas para iniciar el trámite.

Las oficinas del Registro Civil del Estado se ubican en la avenida Encanto, esquina con avenida Lázaro Cárdenas de esta capital, frente a las instalaciones del Congreso del Estado, y es en este lugar, donde los veracruzanos llegan desde las 4 de la madrugada para apartar un espacio en la fila y tratar de ser atendidos para lograr tener su documento oficial.

Tal es el caso de la señora María Hernández, quien es originaria del puerto de Veracruz, y quien explicó que en las oficinas locales del Registro Civil no le pudieron realizar el trámite. “Me comentan que mi acta de nacimiento no está digitalizada y que por eso no la puedo sacar de los módulos que hacen la entrega inmediata”, dijo.

También comentó que no es la primera vez que viene a Xalapa para solicitar dicho documento, “anteriormente vine a que me dieran una copia certificada del Acta de Nacimiento de mi esposo, y en esa ocasión llegué a las 6 de la mañana y salí a las 3 de la tarde, nada más para iniciar el trámite, ya que la fila es enormes y solo dan ficha para atender a 40 personas, pues su horario es de 9 a tres y pero yo he visto no inician a las 9en punto se tardan y comienzan como a las 9:30”, dijo.

Comentó que en la primera ocasión le tocó estar formada 4 horas, pues llegó a las 6 de la mañana y ya había otras personas en la fila, además de que los trabajadores de esta dependencia abren las oficinas y comienzan la atención al público a partir de las 9:20 o más tarde.

“Son unas filas interminables, tenemos que estar parados y sin desayunar bajo los rayos del sol o si llueve tenemos que estar aquí mojándonos, además de que uno debe venir con la mentalidad de que perderá toda la mañana y parte de la tarde, solo para iniciar el trámite y luego hay que regresar a la semana y hacer otra vez la fila, pero ahora para que nos entreguen el documento, esto es un calvario”, dijo.

Otro de los inconformes por esta situación, es el señor Bernardino Morales, quien radica en Coatzacoalcos, “tuve que viajar más de 5 horas hasta Xalapa, porque en donde vivo no me resolvieron la entrega del acta, y llegué desde las 4 de la madrugada para formarme y solo así fue que logré ser uno de los primero en pasar”, dijo.

Comentó que al llegar temprano logró obtener una de las fichas que se reparten para ser atendido, pero lamentó que las autoridades del Gobierno estatal no hagan nada por mejorar este servicio y evitar que personas adultas mayores pasen tanto tiempo formados y bajo las condiciones del clima para tener la esperanza de ser atendidos.

Foto: Edgar Reyes | Diario de Xalapa

“Está muy mal que solo tengan a tres personas atendiendo a los que venidos de todo el Estado para tramitar el Acta de Nacimiento, ya que uno pierde prácticamente todo el día, en mi caso me tendré que quedar a dormir en la capital, puesto que pedí el trámite en entrega inmediata, es decir que darán el acta en 24 horas y por eso tendré que regresar por el mismo al día siguiente”.

Ante este problema pidió a las autoridades tener empatía con los ciudadanos que vienen de municipios alejados a Xalapa, y sobre todo que se habilite un número telefónico para pedir informes o aclarar dudas, ya que los que aparecen en la página de la Dirección del Registro Civil del Estado no funcionan.

Asimismo pidió que el personal que atiende en estas oficinas se incremente y cuente con capacitación para orientar a las personas que llegan a formarse para realizar algún trámite y se les informe sobre el respetar la sana distancia, así como el no hacer perder el tiempo, sobre todo a los adultos mayores que llegan pensando que serán atendidos y ya no alcanzan turno.