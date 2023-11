Ciudadanos en alerta: crece el número de robos de autopartes en Xalapa

En los últimos días en la capital veracruzana, ciudadanos han reportado a través de redes sociales robos en vehículos estacionados y han solicitado a las autoridades realizar constantes recorridos en lugares solitarios para evitar este tipo de situaciones.

¿En qué zonas de Xalapa ha aumentado el robo de autos?

El último caso reportado sucedió en la colonia Progreso Macuiltépec, donde un taxi estacionado, una persona desconocida lo abrió y luego destapó el cofre para finalmente sustraer algo y escapar sin ser detectada. Aunque las autoridades realizan recorridos por la zona señalada y en otros puntos de la ciudad, hasta el momento no hay reportes de personas detenidas.

Te puede interesar: Transportistas consumen más sustancias; revelan investigadores

De acuerdo a testimonios de mecánicos de esta ciudad, estas piezas son vendidas de manera clandestina a través de terceros, en tianguis de la ciudad o incluso en plataformas digitales o redes sociales.

Local ¡Suben robos! Vecinos de la calle Allende piden mayor seguridad

Piezas robadas se venden a menor precio

Juan, mecánico en Xalapa señaló que es común el comercio de piezas robadas, entre ellas computadoras que suelen ser vendidas también por internet. El mismo ha sido objeto de robo en su vehículo aunque en su caso, fueron objetos que tenía dentro del carro y no autopartes.

“Me platicó un amigo que robaron la computadora de un Aveo y sucedió en la misma semana cuando abrieron mi carro también de esa marca que estaba estacionado en el Colón; ahí me dañaron la chapa y se llevaron algunas cosas, afortunadamente no fueron piezas mecánicas, sin embargo, sí hubo una pérdida material”, explicó.

En su caso, explica que nunca le han ofrecido piezas, sin embargo, señala que cuando busca alguna para algún auto que está arreglando, asiste a la Hernández Castillo, donde dice hay muchas partes usadas, así como herramientas en los tianguis, “ahí encuentras todo”, expresó. En estos casos, no hay certeza de la procedencia de las partes que se compran.

Leer más: Permisos y registros para portar armas de fuego disminuyen en Veracruz

Juan, mecánico en Xalapa señaló que es común el comercio de piezas robadas | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Qué piezas son las que más roban?

El entrevistado dijo que los robos dependen mucho del auto que se trate, por ejemplo, en el caso del modelo Aveo, lo que se roban son las computadoras que tienen un valor de agencia de entre 9 y 10 mil pesos. En el caso de los Tsurus, lo que buscan los ladrones son el distribuidor y las baterías. “Aunque el distribuidor no es tan fácil robarlo y no es en cualquier carro, tengo entendido; a un primo le robaron su camioneta Nissan y cuando la encontraron no tenía el distribuidor”, dijo.

Juan, quien le ha tocado reparar autos con partes robadas, asegura que mucha gente no pone denuncia, “porque luego sale contraproducente”. “A mi compadre le robaron su camioneta por la colonia Campo de Tiro y ahí mismo la encontró, pero como puso denuncia fue mucho problema para sacarla. Cuando la halló, le robaron los tambores y las llantas; tuvimos que ir a traerla al corralón de Coatepec, pero fue dar muchas vueltas para recuperarla de ahí, por eso la gente no denuncia. Ya me han tocado varios casos; un amigo encontró su carro en la Miguel Alemán y se lo llevaron a un corralón de El Lencero y no tenía catalizador”.

En el modelo Aveo, lo que se roban son las computadoras que tienen un valor de agencia de entre 9 y 10 mil pesos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Un segundo mecánico xalapeño también contó otro caso: “Un amigo de mi primo dejó su automóvil Aveo estacionado en Las Praderas durante tres días, cuando fue por el auto no tenía la computadora; puso denuncia, pero no hay forma de atrapar a los responsable; luego de esto consiguió una en internet y lo curioso es que la ofrecían con los cables cortados, por lo que seguramente era robada y para colocarla el que lo ayudó tuvo que configurarla para que la aceptara el auto”, comentó.

¿Cuáles son algunos precios de las piezas?

En negocios establecidos los catalizadores tienen diferentes precios, pero en promedio oscilan entre mil 100 hasta 5 mil pesos mientras que aquellos que se consiguen de manera ilegal pueden costar menos de la mitad.

Juan precisa que algo similar sucede con las baterías de autos, que es uno de los objetos más robados, y que las venden en 300 o 400 pesos. “Como son partes robadas salen baratas para adquirirlas”.

Precisa que las partes usadas se venden rápido, porque no tienen número de serie, “por ejemplo, el motor como tiene número de serie, debe ser más complicado venderlo, además se tiene que facturar”.

Las computadoras dijo tiene su grado de dificultad para venderlas, sin embargo, señala que ha visto anunciadas por internet, “incluso con los cables cortados que indica son también podrían ser robadas”.

Las baterías de autos son de los objetos más robados | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Y agrega: “Una computadora de un Aveo está entre 9 mil y 10 mil pesos y creo que con 5 mil pesos el buscador puede adquirirla, pero el detalle que ya no pueden ponerla así como se quita, porque ahora se necesita configurar todo, se tiene que adaptar al mismo carro y configurar con llave; ahora hay computadoras que si las denuncian y la policía las detecta y no coincide con el número de serie del carro con la computadora, hay problemas, es por eso que no es tan fácil colocar una computadora robada, no es en todos los carros tengo entendido, pero en algunos sí”.

En el caso de los Tsurus, lo que buscan los ladrones son el distribuidor y las baterías /Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

El robo de autopartes no es nuevo. De acuerdo a registros se han detenido personas en flagrancia e incluso sancionado a comercios en los que se vendían autopartes de dudosa procedencia.

En septiembre pasado, vecinos de la zona centro de esta capital denunciaron un aumento en los robos de autos estacionados en la calle 5 de Febrero, a un costado del antiguo cementerio. Señalaron que se han cometido muchos cristalazos y que incluso, los robos se han extendido al callejón Del Obrero, sin que alguna corporación policiaca haya reportado la captura de posibles responsables.

En otra zona que también ha sido blanco de atracos es la unidad habitacional Xalapa 2000, por lo que vecinos de la zona pidieron a las autoridades realizar recorridos, además de solicitar alumbrado público, uno de los problemas que existen en ese lugar.