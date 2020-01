Xalapeños no confían en los policías para ir a los bancos

El Acompañamiento Policial es un programa que formó parte del operativo Guadalupe Reyes, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública desde 10 de diciembre y que, a decir del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sigue vigente el resto del año. Salimos a la calle para conocer la opinión de la gente al respecto, y la mayoría coincide en tener desconfianza en la policía.

¿Cómo funciona?: Vía telefónica cualquier persona solicita al número 911 el acompañamiento de una patrulla con elementos de la SSP que te llevan hasta alguna sucursal bancaria para depositar o retirar fuertes cantidades de dinero y así evitar ser víctima de los delincuentes. Sin embargo, mucha gente coincide en que ni así se siente segura, por el contrario, “se ve muy ostentoso que llegues al banco con los policías, eso no está bien, yo no lo haría”, dijo Ramón López, comerciante de la zona de Los Sauces.

¿Solicitarían el apoyo de la policía para ir a los bancos a realizar operaciones?

“La verdad te soy honesto, no confío, porque desafortunadamente la policía ha sido parte de la corrupción y realmente, pues ahora no he visto algo para decir confío en la policía, por lo tanto sería algo ilógico mandar a traer a un oficial para que me apoyara”, comentó Héctor Reyes.

Por su parte, Graciela Martínez dijo: “No tengo confianza en la policía, porque he sabido de casos que la misma policía asalta a las personas y por eso no me sentiría confiada para pedir el apoyo. Cuando hago algún movimiento me hago acompañar por otras personas”.

Clemencia Palacios, ama de casa y trabajadora, señaló: “Honestamente no. La verdad no confío, porque te das cuenta de toda la inseguridad que hay que Xalapa y otra de las cosas es que ellos no toman en cuenta lo que pasa. Se supone que están para cuidarnos de los delincuentes y luego se hacen de la vista gorda, porque ya me ha tocado ver, por eso siento que eso no me da seguridad. Si uno se da cuenta de lo que ellos hacen, no te da seguridad que ellos también te vayan a cuidar”.

Para el señor Joel Aguilar, las cosas que ha visto lo hacen dudar, porque “luego la misma policía está involucrada en asaltos. No sé ahorita si la nueva policía es confiable o no confiable, pero si requiero de que alguien me acompañe a realizar un movimiento, mejor me hago acompañar de un familiar, porque podrían estar involucrados con otras personas y sería peor”.

José Juan Guevara señaló que la policía no se ha ganado el crédito por todos los casos que ha visto y por eso “no le tengo tanta confianza y siento que no se ha ganado todo el crédito que debería tener. El año pasado en estas fechas robaron una tienda, hice un llamado a la policía y pese a que estaban los ladrones atrás del negocio se negaron a subir, por lo que ese tipo de acciones me generan más desconfianza en ellos”.

Nancy Casas refirió que confía en un 50 por ciento, “porque ahorita comienzo a conocer la educación que llevan, así como los valores que les están inculcando y que los muchachos ahora son más conscientes, ya lo he visto, por lo que confío un poco, pero pese a eso existe un poco de desconfianza”.

Martha Edith Hernández comentó que hay que darle la confianza a la policía. “Cómo vamos a vivir si vamos a estar desconfiando de todo mundo. Yo creo que se tiene uno que levantar con la confianza de que te irá bien y que tenemos el apoyo de las autoridades. Creo que hay que dárselo, porque no por uno o dos, todos se van a marcar. Yo vengo de una cuna que trabajó para la policía y siempre han sido trabajadores y honestos, por lo que te digo, que no todos hacen lo mismo”.