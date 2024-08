Xalapeños no deben entrar en pánico debido al Lunes Negro: economista

Ante las situaciones económicas adversas que han provocado los altos índices de inflación en el país y el caos financiero del Lunes Negro, en los mercados internacionales, hay que mantener la calma y no caer en pánico, expone Fermín Isaías Cabo Leiva, director de la facultad de Economía de la Universidad Veracruzana.

El catedrático universitario pide a la población no tomar decisiones económicas de pánico que es lo que suele ocurrir cuando hay volatilidad financiera. “En estos momentos se debe actuar con prudencia, aunque se escuche que hay malas noticias en el sector financiero, lo mejor es esperar a que se calme este escenario”, dije.

Expuso que ya ahora que pasaron los días y ya en calma, se pudo analizar que a México “no le fue tan mal en el llamado Lunes Negro”.

El economista señala que a quienes están pagando créditos hipotecarios, automóvil o de tarjetas bancarias, la situación poco les afectará porque la gran mayoría se contratan a tasa fija, “entonces no afecta mucho y las perspectivas son que las tasas de interés del Banco de México bajen o se mantengan estables, por lo que el impacto a sus créditos serán menores”.

Local Tras ocho meses de espera, liberan permisos de construcción a escuelas de Veracruz

Indica que a nivel económico se puede percibir como algo negativo que el empleo no ha crecido tanto y que hay fluctuaciones del tipo de cambio, “es decir, el dólar está caro y le impactará a quienes compran en esa moneda”.

Esa situación, resalta, sí afecta a quienes importan productos de Estados Unidos u otras naciones, “pero también es un punto que beneficia a quienes reciben remesas porque cobran un poco más y a quienes exportan porque venden en dólares”.

Subraya que la prudencia es una actitud que debe salir ahora a flote por partes de los ciudadanos y confiar en lo que hacen las autoridades del Banco de México para que el impacto no sea mayor, “las decisiones de política monetaria se toman en colegiado y cada opinión es respaldada por personas que estudian la situación".

El economista Fermín Isaías Cabo comentó que el tema de la inflación es complejo de entender porque se compone de diferentes factores.

Por ello, para la población es complicado entender las cifras que emite el Banco de México (Banxico) sobre los niveles que registra México, “pero la realidad es que es una combinación de varios factores”.

El Banxico es el encargado de la política monetaria y por eso están a punto de dar a conocer lo que sucederá con la tasa de interés. “Eso a veces no lo entienden los ciudadanos, los por qué se toman ciertas medidas para detener la inflación”.

La inflación, aclara, es un tema complejo. “Pero sí es un tema que pega a las familias cuando se eleva el precio de productos básicos, pero lo que no se sabe es que se mide la inflación por el aumento de varios productos y evidentemente eso a veces no es considerado por las personas. Las cifras que se ven en el mercado por parte de las amas de casa no coinciden con las del Banxico. Es complejo”.

Considera que el impacto del Lunes Negro no fue tanto en el país, “pero cuando se combinan todas las variables puede dar una situación adversa”, concluyó.