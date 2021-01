Xalapeños no hacen caso a restricción; hay que cuidarse

Aunque el acceso al centro de la ciudad estuvo restringido en vehículos, la gente llegó a sus trabajos, a hacer sus compras o a buscar tal o cual producto a pie, a juzgar por el número de personas que se dio cita en las calles del primer cuadro de la ciudad.

Si bien se notó una zona más tranquila se debió a que no hubo ruido de motores, lo que los peatones y vendedores ambulantes aprovecharon para circular tranquilamente por debajo de las banquetas.

El acceso restringido obligó a los usuarios de autobuses a descender varias cuadras antes de su parada normal y a caminar presurosos hacia los diversos centros de trabajo, lo que pudieron hacer gracias a que no se toparon con el tráfico normal y a que tuvieron la oportunidad de caminar en las rúas.

Si bien la gran mayoría de los asistentes al primer cuadro de la ciudad lo hicieron protegidos con su cubrebocas, también se observó a una que otra persona paseando sin preocupación alguna y sin portar el cubrebocas.

Alrededor del mercado Jáuregui hubo el movimiento normal de compradores, que morral en mano hacían el mandado en verdulerías, carnicerías, panaderías y abarrotes.

Al paso, la gente se entretenía frente a los aparadores que con grandes letras rojas anunciaban rebajas de entre 30 y 50 por ciento en prendas de invierno como chamarras, suéteres, gorros, bufandas, pijamas, cobertores o telas para fabricarlos.

Al terminar la demanda de las compras navideñas, la gran mayoría de los negocios oferta productos a mitad de precio, lo que atrae a compradores que buscan adquirir artículos como línea blanca, pantallas o teléfonos celulares con algún descuento.

La ropa para niño y damas también se ofrece con atractivos descuentos de hasta 50 por ciento, puesto que los aparadores empiezan a cambiar la ropa invernal por la de la temporada de primavera.

Los cafés y pequeños comedores de la zona de mercados Jáuregui y Galena también tuvieron asistentes, así como la zona de El Árbol, Revolución, Abasolo y Poeta Jesús Díaz, donde los comerciantes ambulantes pudieron expender sin preocuparse por los vehículos.

De hecho la falta de automotores les dio la oportunidad de ocupar más espacios para vender uvas, aguacate, cubrebocas, calcetas, pomadas y algunos productos curativos que anunciaban haciendo que las personas se detuvieran para conocerlos.

En Constitución y la Plazuela del Carbón los compradores pudieron caminar y descansar de sus compras con mayor comodidad sin que los conductores de vehículos representaran una amenaza al poder bajarse de las banquetas.

En general, hubo actividad comercial que no se vio afectada por la restricción en la movilidad, por el contrario, la gente pudo moverse con mayor comodidad y sin tener que chocar uno con otro porque hubo más espacio para poder caminar a plena calle.

EFECTIVIDAD... SOLO PARCIALMENTE

VERACRUZ, Ver.- Las medidas implementadas por autoridades estatales y municipales para reducir la movilidad urbana en la ciudad de Veracruz, tras el anuncio de alerta de Covid-19, fueron efectivas solo de manera parcial.

Mientras en la zona de mercados se notó que la población acató la recomendación de no generar aglomeraciones, en el centro de la ciudad, en las avenidas principales como Independencia, 5 de Mayo y Zaragoza, la afluencia de personas fue la de un día habitual.

En las calles transversales de los mercados Miguel Hidalgo y Unidad Veracruzana se observa una baja presencia de compradores, mientras que los cajones de estacionamiento vacíos dejan ver la baja afluencia.

Personal de la Dirección de Comercio municipal realiza recorridos para garantizar que los negocios cumplan con las medidas de sanidad recomendadas para evitar contagios, mientras que Tránsito del Estado realizó cierre de vialidades.

No obstante, comercios y locales trabajaron con normalidad, ofreciendo sus productos a los pocos clientes que se acercaban. En contraste, en otras zonas importantes del centro de la ciudad como la avenida Independencia, que es la vialidad que concentra la mayoría de los negocios, la afluencia de personal fue la de un día habitual.

En esta zona el Ayuntamiento de Veracruz decidió no atender la recomendación de cerrar la vialidad al tráfico vehicular, por lo que la llegada de personas siguió siendo la de un día normal.

En la avenida principal fue notorio el ir y venir de peatones, quienes ingresaban a tiendas, bancos y oficinas localizadas en esta zona del Centro Histórico de la ciudad.

El Ayuntamiento de Veracruz anunció que haría revisión de comercios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir el Covid, además, con una camioneta oficial realizó perifoneo invitando a la población a quedarse en casa.

Sin embargo los esfuerzos por ambas autoridades de poco sirvieron ya que hubo concentración de personas, principalmente en la zona de bancos y las personas realizaron sus actividades con normalidad. En total, son once cierres viales los que fueron establecidos por elementos de la Delegación Regional de Transporte Público en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública a partir de este jueves y hasta el domingo en horario de 7:00 a 18:00 horas, tanto para vehículos del transporte público.

"LA GENTE NO ESTÁ RESPONDIENDO"

CÓRDOBA, Ver.- De volver a un semáforo rojo en la ciudad, implicaría el cierre de más comercios pequeños en la ciudad de Córdoba, dijo Marcela López Huerta, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio Pequeño (Canacope) de la ciudad; prevé puedan ser otros 50 locales cerrados, pues la desobediencia social influye para la toma de decisiones de los futuros cierres comerciales por semaforización epidémica.

Por más que insistimos e hicimos consciencia en la ciudadanía, aquí nada ocurrió, esto sería consecuencia de las fiestas decembrinas y todos con la idea de que solo en familia, pero no.

“Las medidas que hemos implementado son buenas, pero la gente no está respondiendo, no hay sanción por no usar cubrebocas, que es la medida más simple; es triste ver que por más que en tu negocio cumplas con las medidas sanitarias, la gente anda caminando sin preocupación, pues le pega a todos los comercios”, enfatizó.

Comentó que hasta el momento en la cámara tienen conocimiento del cierre de 12 micro empresas adheridas, mientras que otros 35 locales les fueron reportados, pues diariamente como “supervisores de comercios” veían en su andar por las colonias de la ciudad negocios abiertos que ahora ya no están.

“Andando en la calle y viendo los locales de las colonias que no son agremiados, pero sabemos que laboraban y del año pasado para la fecha cerraron; me han reportado 35 y si la situación viene igual, pueden cerrar más de forma definitiva”, dijo.

López Huerta consideró que puedan existir otros 50 negocios que cierren si la ciudad de Córdoba vuelve al semáforo rojo, aunado a la desobediencia social, otros locales más esperan poder juntar dinero para pagar deudas y cerrar de forma definitiva, pues la economía no les da para seguir su negocio.

Recalcó que la ciudadanía no está siendo consciente de la obediencia del uso de cubrebocas, pues por más que los locales cumplan con sus medidas, la gente no está haciendo caso.

“Como viene temporada electoral, nadie quiere sancionar a personas, es una realidad, dicen que la gente no tiene para comprar un cubrebocas y es entendible, y es aquí donde los tres niveles de gobierno deben de entrar para ayudar, hemos insistido con nuestros agremiados, ya llevamos 4 donaciones de material, de qué sirve el esfuerzo, si la gente no hace caso y eso afecta a los comercios porque se puede volver a rojo”, expresó.

Finalmente la presidenta de Canacope mencionó que los giros comerciales que han cerrado desde el año pasado y a la fecha son estéticas, tiendas de abarrotes, refaccionarias, ferreterías, papelerías y tiendas de accesorios, entre otros giros.

INHIBE CERCO SANITARIO

ORIZABA, Ver.- La instalación de cercos sanitarios en el Centro Histórico de la ciudad inhibió la afluencia de personas en la considerada como zona de mayor riesgo de contagio. Personal de PC mantiene su presencia durante todo el día y recuerda constantemente las medidas de prevención.

Hasta ahora, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, en esta ciudad se registran 2 mil 738 casos positivos de la enfermedad y 192 defunciones, así como 294 casos sospechosos, que están en espera de los resultados.

Por ello y como lo ordenó el gobierno del estado mediante un decreto, desde la noche del miércoles personal del municipio colocó nuevamente las vallas que impiden la circulación vial en el centro de la ciudad y restringe la movilidad a una persona por familia en el primer cuadro de la misma. Además de los filtros sanitarios que se mantienen en las entradas y salidas y vigilan elementos de Tránsito y Policía Municipal, personal de Transporte Público del Estado y de la Cofepris realizó, en Cerritos, la desinfección de taxis de los municipios que abarca la región 3 de Orizaba, y entregó a los conductores gel antibacterial.

A este módulo pueden llegar trabajadores del volante de los 28 municipios que comprende la región, para que desinfecten su unidad, lo mismo que las unidades de transporte público y de la modalidad mixto-rural.

